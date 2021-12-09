Üye Girişi
Emre Kocadağ: "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı" - Son Dakika

Emre Kocadağ: "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı"

09.12.2021 15:31

- Emre Kocadağ: "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı" Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "Fenerbahçe derbisi öncesinde hocayı yetiştirmeye çalışacağız" Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımdan ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defterinin kapanmadığını ifade...

- Emre Kocadağ: " Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:

"Fenerbahçe derbisi öncesinde hocayı yetiştirmeye çalışacağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımdan ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defterinin kapanmadığını ifade ederken, Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi öncesinde yeni hocayı takıma yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu olarak zor bir dönemde Beşiktaş'ın yönetimine talip olduklarını belirten Kocadağ, "O süreçten itibaren zor bir süreçti Beşktaş'ı toparlama adına neler yapabiliriz, onları düşündük ve Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı ve bizin planlarımızın parçası olarak doğru zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber belki bu takımdan bir şey olmaz denilen dönemde, 10 sene şampiyon olunamaz denilen dönemde ilk senemizde 2 kupa aldık. Hocamız ve hepimiz bu süreçleri yaşadık, gerçekten 2 kupa alarak hem camiamızı sevindirdik hem de başarının altına imza attık. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı. Sene başında çok büyük ümitler, beklentiler, şampiyon olmuş ve 2 kupa almış takım olarak daha büyük beklentilerle başladı. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık" dedi.

"Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim"

Gelinen noktada camianın beklentilerini karşılayan sonuçların alınamadığını dile getiren Kocadağ, "Bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de elimizden geleni, hocamızın bizden talep ettiği dönemde Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. 2 hafta önce de biz bir görüşme yapmıştık. Biz hocamıza güvendiğimizi, tekrardan devam etmesi ve denemesi gerektiğini belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama bugün itibarıyla hocamız daha fazla Beşiktaş camiasına zarar vermek istemediğini belirtti. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Çocuk yaşta bu kulübe gelip başarılara imza atan bir isim. Bugün itibarıyla bu kapıdan çıktı. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Sergen hocamız için, Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün ayrılık oluyor ama biz helalleşerek bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak durumunda kalıyor. Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldıracağız, gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

"Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı"

Hoca olarak daha öncesinde bir planları olmadığını belirten Kocadağ, "Bugün itibarıyla çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hocayla anlaşıp getireceğiz. Kısa süre içerisinde hocayı takıma katarız. Maddi konuyla alakalı durum yok, tazminat maddesi yoktu. O noktada karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Karşılıklı konuşuldu ve bizim ayrılma düşüncemiz olmadığını söyledik ama üst üste gelen bir süreç var, hocamızın belirttiği bir söz var. Daha fazla zarar vermek istemiyorum demesi camiayı düşündüğü, bizleri taraftara karşı olduğu sorumluluktan dolayı. Hocamızın Beşiktaş defteri kapanmadı. Daha önce de ayrılıklar yaşadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık, tekrar geldik. Beşiktaş her zaman kalıcı olan unsur. Belki biz oluruz olmayız ama Sergen hoca yeniden bu kapıdan girecektir. Sergen Yalçın hocalık anlamında kendini ispat etmiş durumda. Bizim zaten içeride kendi profesyonellerimiz, hocalarımız var. Önder hoca takımın başında olacaktır. Daha sonra bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Yerli-yabancı konusunda bir şey söylemek istemem. Önümüze hangi seçenekler gelecek, kimler müsait, kim bizim istediğimize cevap verecek hoca olarak, onları bu hafta içerisinde süre gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe derbisi öncesinde hocayı yetiştirmeye çalışacağız"

Şu an için isim konusunda konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Emre Kocadağ, "Çok değerli hocalar. İsim üzerinden konuşmak doğru olmaz. Biz başkanımız ve profesyonellerimizle liste üzerinden bakacağız. Derbi öncesine yetiştirmeye çalışacağız hocayı. Bizim hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Bu kulübü idare etmek için buradayız, bir ayrılık yaşandı üzerimize düşeni yapacağız. En iyisi olması içinden elimizden geleni yapacağız. Oyuncular da üzüldü. Geçen sene iyi bir sezon geçti. Çok başarılarla dolu bir sezondu. Hocamız da oyunculara veda etti, oyuncular da teşekkür etti" şeklinde konuştu.

Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı
Emre Kocadağ: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı

Sergen Yalçın, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Kocadağ: 'Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti 16:25 Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti
DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi 16:12 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı 14:29 Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
16:28 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı         
16:29
Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:24
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: Emre Kocadağ: "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement