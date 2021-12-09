- Emre Kocadağ: " Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ:

"Fenerbahçe derbisi öncesinde hocayı yetiştirmeye çalışacağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, takımdan ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defterinin kapanmadığını ifade ederken, Fenerbahçe ile oynanacak olan derbi öncesinde yeni hocayı takıma yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu olarak zor bir dönemde Beşiktaş'ın yönetimine talip olduklarını belirten Kocadağ, "O süreçten itibaren zor bir süreçti Beşktaş'ı toparlama adına neler yapabiliriz, onları düşündük ve Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı ve bizin planlarımızın parçası olarak doğru zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber belki bu takımdan bir şey olmaz denilen dönemde, 10 sene şampiyon olunamaz denilen dönemde ilk senemizde 2 kupa aldık. Hocamız ve hepimiz bu süreçleri yaşadık, gerçekten 2 kupa alarak hem camiamızı sevindirdik hem de başarının altına imza attık. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı. Sene başında çok büyük ümitler, beklentiler, şampiyon olmuş ve 2 kupa almış takım olarak daha büyük beklentilerle başladı. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık" dedi.

"Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim"

Gelinen noktada camianın beklentilerini karşılayan sonuçların alınamadığını dile getiren Kocadağ, "Bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de elimizden geleni, hocamızın bizden talep ettiği dönemde Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. 2 hafta önce de biz bir görüşme yapmıştık. Biz hocamıza güvendiğimizi, tekrardan devam etmesi ve denemesi gerektiğini belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama bugün itibarıyla hocamız daha fazla Beşiktaş camiasına zarar vermek istemediğini belirtti. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Çocuk yaşta bu kulübe gelip başarılara imza atan bir isim. Bugün itibarıyla bu kapıdan çıktı. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane hoca olarak çıktı. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Sergen hocamız için, Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün ayrılık oluyor ama biz helalleşerek bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak durumunda kalıyor. Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldıracağız, gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

"Sergen Yalçın'ın Beşiktaş defteri kapanmadı"

Hoca olarak daha öncesinde bir planları olmadığını belirten Kocadağ, "Bugün itibarıyla çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hocayla anlaşıp getireceğiz. Kısa süre içerisinde hocayı takıma katarız. Maddi konuyla alakalı durum yok, tazminat maddesi yoktu. O noktada karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Karşılıklı konuşuldu ve bizim ayrılma düşüncemiz olmadığını söyledik ama üst üste gelen bir süreç var, hocamızın belirttiği bir söz var. Daha fazla zarar vermek istemiyorum demesi camiayı düşündüğü, bizleri taraftara karşı olduğu sorumluluktan dolayı. Hocamızın Beşiktaş defteri kapanmadı. Daha önce de ayrılıklar yaşadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık, tekrar geldik. Beşiktaş her zaman kalıcı olan unsur. Belki biz oluruz olmayız ama Sergen hoca yeniden bu kapıdan girecektir. Sergen Yalçın hocalık anlamında kendini ispat etmiş durumda. Bizim zaten içeride kendi profesyonellerimiz, hocalarımız var. Önder hoca takımın başında olacaktır. Daha sonra bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Yerli-yabancı konusunda bir şey söylemek istemem. Önümüze hangi seçenekler gelecek, kimler müsait, kim bizim istediğimize cevap verecek hoca olarak, onları bu hafta içerisinde süre gösterecek" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe derbisi öncesinde hocayı yetiştirmeye çalışacağız"

Şu an için isim konusunda konuşmanın doğru olmadığını söyleyen Emre Kocadağ, "Çok değerli hocalar. İsim üzerinden konuşmak doğru olmaz. Biz başkanımız ve profesyonellerimizle liste üzerinden bakacağız. Derbi öncesine yetiştirmeye çalışacağız hocayı. Bizim hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Bu kulübü idare etmek için buradayız, bir ayrılık yaşandı üzerimize düşeni yapacağız. En iyisi olması içinden elimizden geleni yapacağız. Oyuncular da üzüldü. Geçen sene iyi bir sezon geçti. Çok başarılarla dolu bir sezondu. Hocamız da oyunculara veda etti, oyuncular da teşekkür etti" şeklinde konuştu.