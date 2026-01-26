Emre Mor\'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme geldi.

GALATASARAY'IN GOLÜNÜ PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu Emre Mor, geçmiş yıllarda formasını giydiği Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ, PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bu durumu fark eden Fenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncuya tepki göstererek paylaşımı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine milli oyuncunun paylaşımı kaldırdığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEKİ KARİYERİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.