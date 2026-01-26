Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı - Son Dakika
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor\'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
26.01.2026 18:13
Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e attığı golü paylaşmıştı. Milli oyuncu, taraftardan gelen tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor, bu kez saha dışındaki bir olayla gündeme geldi.

GALATASARAY'IN GOLÜNÜ PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu Emre Mor, geçmiş yıllarda formasını giydiği Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ, PAYLAŞIMI KALDIRDI

Bu durumu fark eden Fenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncuya tepki göstererek paylaşımı kaldırmasını istedi. Bunun üzerine milli oyuncunun paylaşımı kaldırdığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEKİ KARİYERİ

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Fatih Karagümrük, Sosyal Medya, Galatasaray, Fenerbahçe, Emre Mor, Futbol

Son Dakika Spor Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 199715 199715:
    Güzel olan paylaşılır, napsın adam? Güzellik mi gördü.? Pişmanlık. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı - Son Dakika
