Emre Şahin Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına Aday

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kulüpleri Daire Başkanı Emre Şahin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Hava Sporları Federasyonunun 16 Aralık'ta Ankara'da yapılacak 3. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa aday olduğunu bildirdi.

Birlik ve beraberlik içinde hava sporlarının gelişmesi için çalışacaklarını vurgulayan Şahin, destek mektuplarından dolayı delegelere teşekkür ederek, "Türkiye Hava Sporları Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nun camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.