Emre Yazgan'ın adı bu salonda yaşatılıyor - Son Dakika
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Emre Yazgan'ın adı bu salonda yaşatılıyor

Emre Yazgan\'ın adı bu salonda yaşatılıyor
23.07.2025 15:57  Güncelleme: 15:58
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Erzurum'da 2024 yılında meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcusu ve Kağıtspor'un Türkiye şampiyonu Emre Yazgan'ın adı, Kocaeli'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde açılan judo salonunda yaşatılacak.

Erzurum'da 2024 yılında meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcusu ve Kağıtspor'un Türkiye şampiyonu Emre Yazgan'ın adı, Kocaeli'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde açılan judo salonunda yaşatılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde İzmit Cephanelik bölgesinde inşa edilen Emre Yazgan Judo Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Salon, Judo Milli Takımı'nın Avrupa, dünya ve 2028 Olimpiyatları hazırlık sürecine ev sahipliği yapacak.

Açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, merhum sporcunun babası Fatih Yazgan ve ailesi, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, protokol üyeleri ile milli sporcular katıldı.

Törende konuşan baba Fatih Yazgan, "En acı günümüzü böyle tatlı bir güne çevirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Emre'nin adının bir judo salonuna verilmesi bizi çok memnun etti. Bu merkezde hazırlanacak sporcu evlatlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Nice Emre'ler yetişecek"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyerek şöyle konuştu:

"Burası, çok kıymetli sporcu kardeşimizin acısını biraz hafifleten spor salonu oldu. İnşallah burada nice Emre'ler yetişecek. Onun gibi başarılı sporcularımız bu salonda antrenman yapacak. Dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara hazırlanacaklar ve biz onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Emre'nin adı madalyalarda, dalgalanan bayraklarda yeniden yaşamış olacak. Bu bir nebze de olsa yüreğimizi ferahlatıyor. Emre'nin adının yaşaması, ailesi için de bir gönül ferahlığı olacaktır. Ben salonumuzun yapımında emeği bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Mehmet Aşkın Bak'a ve Federasyon Başkanımız Sezer Bey'e teşekkür ediyorum"

Açılışta, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Başkan Büyükakın'a judo milli takım sporcularının imzaladığı forma ve plaket takdim etti. Emre Yazgan adına dua edilmesinin ardından protokol üyeleri judo salonunu gezdi.

Burada milli takım sporcularının çalışmalarını izleyen Büyükakın, katılacakları müsabakalarda başarılar dilerken, tatlı ikramında bulundu.

Judo milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2028 Olimpiyatları'na Emre Yazgan Judo Salonu'nda hazırlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Yazgan'ın adı bu salonda yaşatılıyor - Son Dakika

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