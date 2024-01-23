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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'ya hareket etti - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya'ya hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Antalya'ya hareket etti. Maç, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor maçı için Antalya\'ya hareket etti
23.01.2024 - 15:49,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Antalya'ya hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya gitti.

Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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