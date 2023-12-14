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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları, ayak tenisi ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü
14.12.2023 - 15:33,
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: AA
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