EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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