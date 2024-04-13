EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor\'u mağlup ederek deplasman galibiyet hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, deplasmandaki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ligde son deplasman galibiyetini 19. haftada Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, ligin 20. haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
Ligin 22. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, 24. haftada MKE Ankaragücü ile 0-0, 26. haftada Atakaş Hatayspor ile 1-1, 28. haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 30. haftasında da Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan kırmızı-beyazlı ekip, rakibine 4-1 mağlup oldu.
Sivasspor, 6 maçlık deplasman galibiyeti hasretini ligin 32. haftasında dün Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.
Sivas temsilcisi, ligde 32 haftalık periyotta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 44 puan topladı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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