Engelli Annenin Okçuluk Başarısı - Son Dakika
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Engelli Annenin Okçuluk Başarısı

Engelli Annenin Okçuluk Başarısı
17.07.2026 12:19
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Tülay Bahçecik, trafik kazası sonrası okçulukla hayata döndü, Türkiye 2'ncisi oldu ve paralimpik havuzuna girdi.

ANKARA'da 2011 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci olan Tülay Bahçecik (44) tedavi sürecinde tanıştığı okçuluk sporu ile hayata bağlandı. Okçulukta Türkiye 2'ncisi olup, milli takım seçmelerine katılan Bahçecik, bir taraftan da iki oğlunu büyütüp, 2 yıllık üniversite okuyarak 2'ncilikle mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk sahibi Tülay Bahçecik, 2011 yılında Kızılcahamam ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci oldu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bahçecik, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde okçuluk sporu ile tanıştı. Bir süre belediyenin sağladığı servisle antrenmanlara giden Bahçecik, uzun yolculuklar nedeniyle verimli çalışamadı. Pandemi döneminde servis hizmetinin kaldırılmasıyla aracı olmadığı için antrenmanlara gidemeyen Bahçecik, okçuluğa ara verdi. Spordan kopmamak için ehliyet alıp otomobil sahibi olan Bahçecik, yeniden başladığı antrenmanlarda Gazi Okçuluk Kulübü ile tanıştı. Aynı dönemde eğitimini de sürdüren Bahçecik, 2023 yılında Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden 2'ncilik ile mezun oldu. Okçuluğa dönüşünün 5'inci ayında milli takım seçmelerine katılma hakkı kazanan Bahçecik, 2025 yılında Samsun'daki elemelerde ilk 4 sporcu arasına girerek 2028 Paralimpik sporcu havuzuna dahil edildi. Tülay Bahçecik, 9-10 Mart 2026'da Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanarak Türkiye 2'ncisi oldu. Bahçecik, tüm bunları yaparken taksi şoförü olan eşi Sedat Bahçecik'in de desteği ile kaza geçirdiğinde 7 ve 10 yaşında olan iki oğlunu da büyüttü.

'MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRDİM'

Tülay Bahçecik, 2011 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından 9 gün yoğun bakımda kaldığını, ölüm tehlikesi atlattığını, sonra bir daha yürüyemediğini belirterek, "Buraya gelmem çok kolay olmadı. Oturma dengesi için çok uğraştım, uzun tedaviler gördüm. Omuriliğim zedelendi. Sonra yoğun tedavi süreçlerine başladım. Bu süreç içinde okçuluğa başladım. Daha 5 aylık bir sporcuyken hocamız yarışmaya katılacağımızı söyledi. Çok heyecanlandım. İlk yarışmamdı. Antalya'da düzenlenen yarışmaya katıldım ve orada milli takım seçmelerine çağırdılar. Samsun'da düzenlenen milli takım seçmelerine katıldım. İlk 4 sporcu arasına girerek 2025 yılının Aralık ayında paralimpik sporcu havuzuna dahil oldum. Bu benim için çok güzel bir anıydı. Emeklerimizin karşılığını bu kadar kısa sürede almak bizi çok mutlu etti. Bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldum" dedi.

'HAYALLERİMİ GERÇEKEŞTİRDİM'

Bahçecik, antrenmanlara gidebilmek için 40 yaşından sonra ehliyet aldığını ve araba kullanmayı öğrendiğini söyleyerek, "Üniversite okumak en büyük hayalimdi. Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nü 40 yaşımdan sonra kazandım ve bölümümden 2'ncilik ile mezun oldum. Çocuklarımın gözü önünde diplomamı almak benim için çok güzeldi. Çok güzel bir kep töreni yaşadım. 40 yaşından sonra hayallerimi gerçekleştirdim. Hocalarıma beni kısa sürede bu seviyeye hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Ben okçuluk sporunu çok seviyorum ve ok atmaktan büyük keyif alıyorum. Hocalarımın emekleriyle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AİLECEK BİRBİRİMİZE KENETLENDİK'

Başarılarında ailesinin büyük payı olduğunu söyleyen Bahçecik, "Ailem bu mücadelemde bana çok büyük destek oldu. Araba almamda ve araba kullanmayı öğrenmemde eşimin çok büyük desteği var. Ailecek bu sıkıntılı günleri atlattık. Çocuklarım çok küçüktü ben kaza yaptığımda. Engelli bir anne olarak onları büyütmek gerçekten benim için çok zordu. Ailecek birbirimize kenetlenerek bunları aştık. Şu anda çocuklarım benimle gurur duyuyor. Bu benim için tarif edilemez bir mutluluk. Engelli bireylere, özellikle kadınlara tavsiyem; hedeflerinize gitmek için beklemeyin, durmayın, adım atın ve çabalayın. Hayatta önümüze engeller çıkabilir. Bu engeller hedeflerimizden vazgeçmemize neden olmasın. Azim, çaba ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Hedefim milli takıma girmek. Ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışında dalgalandırarak ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu gururu yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Trafik, Yaşam, Spor, Son Dakika

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