Engelli Milli Atletler Dünya Şampiyonası için Hazır

Bursa'da hazırlıklarını sürdüren engelli milli atletler Hamid Haydari, Muhammed Kalvandi ve Muhsin Kaedi, Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında madalya için yarışacak.

Bursagücü Spor Kulübü sporcuları Haydari, Kalvandi ve Kaedi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Bursa'yı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Bursa'daki Atıcılar Atletizm Stadı'nda çalışmalarını sürdüren sporcular, milli formayla madalya kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

Kulübün Başkanı Hayrettin Özbağkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcularının hazırlıklarını tüm güçleriyle sürdürdüklerini söyledi.

Sporcularından şampiyona için umutlu olduklarını belirten Özbağkıran, "Sporcularımızla uzun yıllardır burada çalışıyoruz, kulübümüzün lisanslı sporcuları Muhsin ve Hamid'in 2 Avrupa şampiyonluğu var, Muhammed'in dünya şampiyonlukları ve olimpiyat ikinciliği var." dedi.

Özbağkıran hazırlıklarının iyi gittiğini aktararak şöyle konuştu:

"Önümüzde Hindistan'da dünya şampiyonası var, 3 sporcumuz ve antrenörümüzle katılacağız. Onların üçünden de mutlaka dereceler bekliyoruz, üçü de şu anda çok iyi durumda, uzun zamandır burada antrenmanlarını yapıyorlar. Antrenmanları güzel geçiyor. Burada TOHM'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz, şu anda iyi durumdalar. İnşallah Hindistan'da da arzu ettiğimiz dereceleri alıp İstiklal Marşımızı okutacağız. Şu anda heyecanlıyız, mutluyuz. Bursagücü Spor Kulübü'nden, Bursa'dan böyle çok değerli sporcuları para atletizm dünya şampiyonasına göndermek bizim için gurur vesilesi."

Milli para atlet Muhammed Kalvandi de dünya şampiyonasında başarı elde etmek istediklerini vurgulayarak, "Umudum orada güzel dereceler elde etmek, madalyalar kazanmak. Federasyon başkanımıza ve kulüp başkanımız Hayrettin beye teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umudum güzel başarılar elde etmek." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Hamid Haydari ise şampiyona için hazır olduklarını aktararak madalya hedeflediklerini söyledi.