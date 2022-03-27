Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti

27.03.2022 10:55

- Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti Kütahya'da Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5.

- Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti

Kütahya'da Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası

KÜTAHYA - Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası, Kütahya ev sahipliğinde Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı. Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti.

6 ilden 50 sporcunun katıldığı, 32 kategoride düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ali Çelik, sporculara başarılar diledi. Engelli bireylerin sosyal yaşam içinde kendini en rahat ifade edebileceği alanlardan bir tanesi spor olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Ülkemizde son zamanlarda özellikle paralimpik oyunlarda elde edilen başarılar yapılabileceklerinin sınırlarını, insan iradesinin ortaya koyabileceği azmi bize gösteriyor. Özellikle Sümeyye Boyacı gibi sporcularımızın başarıları hepimize örnek oluyor. Tekerlekli dans sporunun paralimpik oyunlar içerisinde yer alması için federasyon ciddi çaba gösteriyor. Umarım bu spor alanı olimpiyatlarda yer bulduğunda sizlerden de olimpiyat şampiyonları çıkacak" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da özel sporcuları ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Erenler, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 19 yıldır engelli vatandaşlarımızın toplumda arzu ettikleri konumda olabilmeleri, yeteneklerini, birikimlerini, başarma isteklerini sergileyebilmeleri için daima gayret gösterdik. Eğitimden, iş hayatına kadar pek çok alanda çok sayıda destek ve teşvik sağladık. Tüm bu hizmetlerin sonucunda artık engelli vatandaşlarımız bugün 20 yıl öncesinde olduğu gibi sınırlı bir hayatın içine hapsolmak zorunda değil. 2021 sonu itibarıyla; son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 5 bin 777'den, 192 bine ulaştı" şeklinde konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Halil İbrahim Sarı, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür plaketi takdim etti.

Engelli sporcuların dans gösterileri ise adeta nefesleri kesti.

Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti
Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti
Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti
Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti
Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti
Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti

YORUMLAR
500
Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı Engelli milli sporcular Kartepe Zirvesi'ne katıldı Bakan Varank, Maraş dondurmasını satırla kesti Bakan Varank, Maraş dondurmasını satırla kesti

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti - Son Dakika


Son Dakika
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:20 Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
11:16 ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:52:28. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement