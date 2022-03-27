Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti - Son Dakika

- Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti

Kütahya'da Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası

KÜTAHYA - Kütahya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu 5. Türkiye Şampiyonası, Kütahya ev sahipliğinde Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı. Engelli sporcuların dans gösterileri adeta nefesleri kesti.

6 ilden 50 sporcunun katıldığı, 32 kategoride düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Türkiye Şampiyonası'nın Kütahya ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ali Çelik, sporculara başarılar diledi. Engelli bireylerin sosyal yaşam içinde kendini en rahat ifade edebileceği alanlardan bir tanesi spor olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Ülkemizde son zamanlarda özellikle paralimpik oyunlarda elde edilen başarılar yapılabileceklerinin sınırlarını, insan iradesinin ortaya koyabileceği azmi bize gösteriyor. Özellikle Sümeyye Boyacı gibi sporcularımızın başarıları hepimize örnek oluyor. Tekerlekli dans sporunun paralimpik oyunlar içerisinde yer alması için federasyon ciddi çaba gösteriyor. Umarım bu spor alanı olimpiyatlarda yer bulduğunda sizlerden de olimpiyat şampiyonları çıkacak" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da özel sporcuları ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Erenler, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 19 yıldır engelli vatandaşlarımızın toplumda arzu ettikleri konumda olabilmeleri, yeteneklerini, birikimlerini, başarma isteklerini sergileyebilmeleri için daima gayret gösterdik. Eğitimden, iş hayatına kadar pek çok alanda çok sayıda destek ve teşvik sağladık. Tüm bu hizmetlerin sonucunda artık engelli vatandaşlarımız bugün 20 yıl öncesinde olduğu gibi sınırlı bir hayatın içine hapsolmak zorunda değil. 2021 sonu itibarıyla; son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 5 bin 777'den, 192 bine ulaştı" şeklinde konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Halil İbrahim Sarı, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür plaketi takdim etti.

Engelli sporcuların dans gösterileri ise adeta nefesleri kesti.