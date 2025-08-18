Engin Fırat'tan Wilfried Singo Yorumları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Engin Fırat'tan Wilfried Singo Yorumları

Engin Fırat\'tan Wilfried Singo Yorumları
18.08.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat, Singo'nun Galatasaray'a güç katacağını ve performansın ligde artacağını belirtti.

Teknik Direktör Engin Fırat, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Wilfried Singo hakkında, "Stoper gibi güçlü, kanat oyuncusu gibi hızlı. Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa'da seviyeyi yukarı taşır" dedi.

Teknik Direktör Engin Fırat, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Wilfried Singo ile ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) aktardı. Fildişi Sahilli oyuncuya karşı rakip olduğu maçlarda izlenim elde eden Fırat, "Fildişi Sahili ile oynadığımız ve 0-0 biten maçta Singo'yu sahada gördüm. Açık söyleyeyim, çok etkilendim. Daha ilk dakikalarda fark ediyorsunuz; boyu uzun, güçlü ve o fiziğe rağmen inanılmaz hızlı. O gün sağdan sürekli bindirdi, neredeyse ikinci bir kanat oyuncusu gibiydi. Her ileri çıktığında bizim takım kaymak zorunda kaldı, boşluk bırakırsak topu 30-40 metre taşıyabiliyor. Sadece ortalarla değil, varlığıyla bile bizi geri itiyordu" şeklinde konuştu.

"Hücumda ekstra güç veren bir kanat beki"

Fırat, defans oyuncusunun özelliklerine dair de şunları söyledi:

"Kulüp takımında, Monaco'da ise farklı bir Singo görüyoruz. Orada daha disiplinli, çoğu zaman sağ stoper gibi kullanılıyor. Yine ikili mücadeleleri kazanıyor, yüksek savunmada hızla geriye koşabiliyor ama milli takımdaki kadar hücuma çıkmıyor. Yani iki farklı versiyon var; milli takımda özgür ve hücumcu, kulüpte daha kontrollü ve savunmaya bağlı. Bence bu karışım onu değerli yapıyor. İhtiyacın olduğunda sağlam savunmacı, ama sistem izin verirse sana hücumda ekstra güç veren bir kanat beki."

"Rakip büyük takımlara karşı bu iki kalite fark oluşturur"

Singo'nun, Türkiye'de fizik olarak çoğu kanat oyuncusunun çok üstünde olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maç boyu ileri çıkıp sonra kayıpsız geri dönebilir. 4-2-3-1'de kanat oyuncusuna sürekli destek verir, üçlü savunmada ise sağ stoperden oyunu kurar, gerektiğinde çizgiye açılır. Avrupa'da ise en çok lazım olan özellikleri var: hız ve güç. Rakip büyük takımlara karşı bu iki kalite fark oluşturur" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa'da seviyeyi yukarı taşır"

Engin Fırat, 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma güç katacağına vurgu yaparak, "Benim için Singo sadece bir sağ bek değil. Modern futbolun hibrit oyuncusu. Stoper gibi güçlü, kanat oyuncusu gibi hızlı. Galatasaray alırsa, hem ligde hem Avrupa'da seviyeyi yukarı taşır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Galatasaray, Engin Fırat, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engin Fırat'tan Wilfried Singo Yorumları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 17:39:24. #7.11#
SON DAKİKA: Engin Fırat'tan Wilfried Singo Yorumları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.