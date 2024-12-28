Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın - Son Dakika
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Spor

Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

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Trabzonspor forması giyen Enis Destan'ın annesi Gül Destan tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlar olay oldu.

28.12.2024 01:06
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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın nişan töreninden fotoğraflar ve annesi Gül Destan'ın paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. Oğlunun nişan törenine gitmeyen Gül Destan, geliniyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Destan'ın paylaşımları bir anda sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

Gül Destan paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"GELİN HANIMIN KIYAFETİNE BAKIN"

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış.

Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

"BENİM OĞLUMUN DENGİ DEĞİL"

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Enis Destan\'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın

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Son Dakika Spor Enis Destan'ın annesinden olay paylaşım: Gelin hanımın kıyafetine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Beşiktaş 1903:
    Kesin başı bağlı alacaktı oğlu görücü usul istemedi. Ayıp gelinini bukadar rencide etmek. Ne giyecekti nişanın da esofmanmi 30 202 Yanıtla
    MUSTAFA erol ÖZEN:
    nedemek nişan diye her tarafını açmak nedir 0 0
    Belki Hayat:
    Rencide mi? kafan mı güzel senin. 10 yaş küçük biriyle sadece şöhret ve parası için evlenen birimi rencide olacak. 0 0
    Mahmut Kaya:
    Her boka maydanoz olan yorumcular 0 0
    abdullah kara:
    güzel bacakları varmış 0 0
  • Yaik4321:
    Anne çok haklı ellerinden öpüyorum annemizin bende üstünde elbise göremedim 173 23 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    insanlar sipariş üzerine mi evlensinler bırakın yaşayacağı insanlara kendileri karar versin bu ne saçma bir davranış acilen böyle ebeveynleri uzaklaştırmak gerekiyor etrafınızdan 28 162 Yanıtla
    19815530:
    nankör senide ebeveyn dediğin anne baban yetiştirdi. doğduğunda altına sıçıyodun! büyüyünce adam mı oldun sanıyorsun 0 0
  • Kuzey efe:
    Aile onayı olmadan yapılan evlilikler her zaman bitmiştir. yıpratır,tüketir . her ikisi içinde zaman kaybı. 145 12 Yanıtla
  • Muzaffer İlhan:
    Allah evlatlarımızı muhafaza etsin 77 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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