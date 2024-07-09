EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 2 gol birden atan ve yaptığı "bozkurt" sevinciyle UEFA'dan 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de forma giyen, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği ileri sürüldü. Haberde, kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği de ifade edildi.
Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında adım atan Merih, 2016'da A Takım formasını giymeden bedelsiz bir şekilde Portekiz ekibi AC Alcanenense'ye transfer olmuştu. Bu kulüpler dışında Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, geçen sezonun başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Al Ahli'nin forması ile toplamda çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor - Son Dakika
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