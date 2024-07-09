EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor - Son Dakika
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EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız ile gösterdiği performansla dikkat çeken Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

09.07.2024 10:14
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EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta 2 gol birden atan ve yaptığı "bozkurt" sevinciyle UEFA'dan 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor

GÖRÜŞMELERE İZİN VERİLDİ

Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de forma giyen, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği ileri sürüldü. Haberde, kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği de ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN BEDELSİZ GİTMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında adım atan Merih, 2016'da A Takım formasını giymeden bedelsiz bir şekilde Portekiz ekibi AC Alcanenense'ye transfer olmuştu. Bu kulüpler dışında Sporting, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları da giyen Merih Demiral, geçen sezonun başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Al Ahli'nin forması ile toplamda çıktığı 21 maçta 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.

EURO 2024\'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig\'e geliyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf: Fenevbahze hez kezi aldı lafta oztada bişey yok hala :)) 9 23 Yanıtla
    SEZER ÖZTOP: ne yazdığın belli değil M -al 23 0
  • Serkan Beyhan: ÇAĞLAR MERİH YAN YANA OKUNMASI BİLE KORKU SALAR 16 8 Yanıtla
    Talat Yelbuz: birde Samet koydun mu tam sakarmeke üçlüsü kesin gol kralı, kendi kalesine, dışarı gidip dükkana dönen 6 6
  • Seash: merih süper ligde hangi takıma gelirse gelsin kariyeri biter. şimdi en azından bir gideri var adamın. bırakın da adam kendini bu göstersin. 8 12 Yanıtla
  • Osman Koca: cünkü arap takımı sözleşmesini fesh ediyor. 2 7 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Sayenizde 5 1
  • ferhat eser: fenerbahçe kayyuma gider az kaldı 2 6 Yanıtla
  • İshak Klein: Her şey iyi güzelde, hep milliyetçiyiz beri Merih!.. keşke o hareketi yapmasaydın.. Belki de senin sayende şimdi yarı finaldeydik.. 3 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Gel gel zafet sancaklı ve Alpay özalan ayını kadarda top çevirin 1 0 Yanıtla

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