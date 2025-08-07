Erciyes 38, Eren Kaya\'yı Kiraladı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, Eren Kaya'yı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi TFF 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Eren Kaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atan 2004 doğumlu oyuncu takımla çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Sivasspor forması giyen Eren Kaya'nın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ