Erciyes 38 FK - Orduspor 1967 Maçını Metin Ateş Yönetecek

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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün sahasında oynayacağı Orduspor 1967 maçını Bursa bölgesi hakemlerinden Metin Ateş yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden bu isimleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; yarın Kayseri'de oynanacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü - Orduspor 1967 maçına Bursa bölgesi hakemlerinden Metin Ateş atandı. Bu müsabakada Ateş'in yardımcılıklarını Erdinç Tufan ile Hakan Can Yılmaz yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 6. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şöyle;

K.Maraş İstiklalspor- Turgutluspor: Abdülselam Koçak

B.Tepecikspor- Mardin 1969spor: Teksen Eker

Ağrı 1970 spor- Denizlispor: Şahin Berker

Polatlı 1926 spor- Niğde Belediyespor: Ahmet Resuloğlu

Kırakkalespor-Sebat Gençlikspor: Talha Öztürk

Edirnespor- Zonguldak Kömürspor: Tolga Tuna

Bursa Nilüferspor-Çoruhluspor: Mikail Cihangir

Erciyes 38 FK-Orduspor 1967: Metin Ateş - KAYSERİ