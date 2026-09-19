Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kahta 02 Spor ile eşleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kahta 02 Spor ile eşleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu\'nda Kahta 02 Spor ile eşleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Erciyes 38 FK, PGL ekibi Kahta 02 Spor ile eşleşirken maçlar 6-8 Ekim 2026'da Kayseri'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün rakibi Kahta 02 Spor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden katılan olmadı. Mavi-siyahlılar 2. Eleme Turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden Kahta 02 Spor ile eşleşti.

2. eleme turu maçları 6-7-8 Ekim 2026 tarihlerinde Kayseri'de oynanacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıHasan DoğanErciyesKayseriSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
“Şehidin adı siliniyor“ iddiasına yalanlama Protokol şartı ortaya çıktı "Şehidin adı siliniyor" iddiasına yalanlama! Protokol şartı ortaya çıktı
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
Galatasaray maçı öncesi Barcelona’da kaleci krizi Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da kaleci krizi
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
12:53
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 13:11:47. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK, Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Kahta 02 Spor ile eşleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement