Erciyes 38 FK, Sezonun İlk Maçı İçin Zonguldak'a Gidiyor - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Sezonun İlk Maçı İçin Zonguldak'a Gidiyor

Erciyes 38 FK, Sezonun İlk Maçı İçin Zonguldak\'a Gidiyor

Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FK, Zonguldak Kömürspor ile yapacağı sezonun ilk maçında deplasmana çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız liderliğindeki takım, yarın Zonguldak'a hareket ederek saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada puan almak için mücadele edecek.

05.09.2024 16:17
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Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta sezonun ilk maçını ZonguldakKömürspor ile oynayacak olan Erciyes 38 FK, yarın sezonun ilk deplasman yolculuğuna çıkacak.

Bu sezon Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK, sezonun ilk deplasman yolculuğuna yarın çıkacak.Bu maç için hazırlıklarını TeknikDirektör UğurKulaksız nezaretinde sürdüren Mavi-Siyahlı takım bugün yapacağı son çalışmanın ardından yarın Zonguldak'a hareket edecek. Haftayı çift idman ile geçen Kayseri ekibi, yarın yapacağı kahvaltının ardından karayolu ile Zonguldak'a gidecek.Teknik Direktör Uğur Kulaksız, ilk maçtan puan ile ayrılmak için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi. 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 FK karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı KaanKara yönetirken, yardımcılıklarını EdizYılmaz ile UfukTatlıcan üstlenecek.Maçta Fuat Filiz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, Sezonun İlk Maçı İçin Zonguldak'a Gidiyor - Son Dakika

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