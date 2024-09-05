Erciyes 38 FK, Sezonun İlk Maçı İçin Zonguldak\'a Gidiyor

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Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta sezonun ilk maçını ZonguldakKömürspor ile oynayacak olan Erciyes 38 FK, yarın sezonun ilk deplasman yolculuğuna çıkacak.

Bu sezon Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK, sezonun ilk deplasman yolculuğuna yarın çıkacak.Bu maç için hazırlıklarını TeknikDirektör UğurKulaksız nezaretinde sürdüren Mavi-Siyahlı takım bugün yapacağı son çalışmanın ardından yarın Zonguldak'a hareket edecek. Haftayı çift idman ile geçen Kayseri ekibi, yarın yapacağı kahvaltının ardından karayolu ile Zonguldak'a gidecek.Teknik Direktör Uğur Kulaksız, ilk maçtan puan ile ayrılmak için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirdi. 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 FK karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı KaanKara yönetirken, yardımcılıklarını EdizYılmaz ile UfukTatlıcan üstlenecek.Maçta Fuat Filiz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. - KAYSERİ