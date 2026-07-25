Erciyes 38 FSK yeni başkanı Latif Ersoy oldu

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Yeni başkan iş insanı Latif Ersoy oldu. Başkan Ersoy; önceliklerinin ülkeni genelinde bir ilk olarak borçsuz bir kulüp oluşturmak olduğunun altını çizdi.

3 Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı TÜFAD Kayseri Şubesi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Ertuğrul Enes Kalın, MHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, Kayserispor Eski Başkanları Berna Gözbaşı, Nurettin Açıkalın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Amatör Spor Kulüp Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve üyeler ve kalabalık bir davetliler grubu katıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başlayan genel kurulda, divan başkanlığına Pınarbaşı Belediyesi eski Başkanı Menduh Uzunluoğlu seçildi.

"Bu sene hedef şampiyonluk"

Geçen yıl play off'ta yarı final oynayan takımın bu sezon hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü üçüncü sezonunda olan bir kulüp. Buraya gelene kadar da nelerden geçtiği herkesin malumu ama çünkü bazı şeyleri hatırlatmadığınızda insan çok çabuk unutabiliyor. Geçene sene dedik ki; 'biz hem Kapalı Kale'nin lideri hem de kardeşimiz Ahmet Dirgenali Başkan olsun'. Hem sporun içerisinde biri, hem futbolun içerisinde biri, hem Kayseri'de futbol dünyasında sevilen bir isim. Kayserispor'a da başkanlık yapabilecek düzeye gelsin. Buralar bunun için çok önemli yerler. Buralarda yöneticilik yaptığınızda Süper Lig kulüplerinde de yöneticilik yapabilirsiniz. Geçen sezonu bu takım ligi 2. sırada bitirdi ve Play-Off oynadı. Yarı finalde çok güzel bir maçta Allah nasip etmedi ve şampiyon olamadık. Şampiyon olursunuz olamazsınız bu sene hedef şampiyonluk bunu söyleyeyim. Ama şampiyon olursunuz veya olamazsınız önemli olan şeffaf bir kulüp olmalısınız. Biz maalesef Kayserispor'da bu şeffaflığı yıllar içerisinde yakalayamadık. Niye yakalayamadık? Sürekli geçmiş borçlar bitmedi. Berna Gözbaşı başkan olduğu dönemi anlatsın. 7 puanı var, elinde futbolcu yok bütün her taraf borç, harç içerisinde. Geldi elini taşın altına koydu olmadı gövdesini ve başını koydu. Ticari olarak gelmiş olduğu noktada kendi şirketinde sıkıntılar yaşadı. Bunlar çabuk unutuluyor. Sonra birileri kalkıyor diyor ki 'böyle olmuş şöyle olmuş'. Bir şeyin gerçeğini öğrenmek istiyorsan kulüp orada, kayıtlar orada. Kim ne yaptıysa Allah razı olsun. Berna başkandan sonra Ali Çamlı devam etti, o elini taşın altına koydu. Sonra Nurettin başkan geldi. Ali Çamlı başkan bıraktığında 'bu takım düştü' dediler 15 puanla. Bir Galatasaray maçından sonra tribünde istifaya davet edildi. Nurettin Açıkalın başkan geldi ve kulübe 1 milyar TL üzerinde kaynak sağladı. Çok büyük bir kaynaktı bu. Kayserispor'un aslında bugün sürdürülebilir bir alt yapısıydı. Hem Berna başkanın, hem Ali Çamlı başkanın hem de Nurettin başkanın yaptıkları. Takımı ligde bıraktı. Bir sezon sonra şansızlıklar, talihsizler bazen olmayınca olmuyor ama yine sürdürülebilirlik bir Kayserispor bırakıldı. Üçüncü sezonuna giren bir Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün kasasında para var, borcu yok. TFF'ye sorun kaç tane borçsuz kulüp var, kaç tane vergi borcu, SGK borcu olmayan kulüp var diye. Demek ki yönetilebiliyor kulüpler. Herkes neyin altına imza attığını bilmesi gerekiyor. Burada ne yapılıyorsa herkes buranın sahibi. Bize burayı Kayseri valimiz Gökmen Çiçek bey emanet etti ve biz emanetçiyiz. Ben bir futbolsever olarak elimden ne geliyorsa yaparım hem Kayserispor için hem de Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü için. Dün yaptım bugünde yaparım" dedi.

Erciyes 38 FSK başkanlığına seçilen Latif Ersoy yaptığı konuşmada önceliklerinin borçsuz bir kulüp oluşturmak olduğunu söyleyerek; "Bugün burada Erciyes 38 FSK'nin geleceğini, yeniden inşa edecek güçlü bir iradeyi ortaya koymak için toplandık. Bizim öncelikli hedefimiz sürdürülebilir güçlü ve borcuz bir Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü oluşturmaktır. Çünkü biliyoruz ki günü kurtaran değil, geleceği planlayan kulüpler ayakta kalır. Mali disiplini sağlamış kendi yakaları üzerinde duran kurumsal kimliği güçlü bir kulüp oluşturmak en büyük sorumluluğumuzdur. Elbette mali disiplin sportif başarıdan ayrı düşünülemez. Bu nedenle hedefimiz nettir, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşımak ve şampiyonluk mücadelesi vermektir. Ancak bu hedefe sadece söz vererek değil hep birlikte planlı, disiplinli ve gece gündüz çalışarak ulaşacağız. Bu vesileyle bir teşekkürü borç bilirim. Kulübümüzün en zor dönemlerinde sorumluluk almaktan çekinmeyen Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün sahipsiz olmadığını gösteren maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kulübümüzün bu günlere gelmesinde büyük emeği olan MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy'a huzurlarınızda tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin kulübümüze olan inancını ve desteğini bugün attığımız adımların en önemli dayanağıdır. Bizlerde bu emaneti daha ileri taşımak için aynı kararlıkla çalışacağız. Bu kulüp sadece yönetimin değil Kayseri'nin taraftarının iş taraftarının iş bu şehrin ortak değeridir" diye konuştu. Latif Ersoy başkanlığında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil üyeler; Latif Ersoy (Başkan), Ahmet Çınar, Ali Fidan, Alper Ayaydın, Altunay Okuducu, Çağatay Uzunoğlu, Çağrı Furkan Umdu, Emre Beşparmak, Gökhan Gülen, Hasan Alp Doğan, İsmail Turan, Kamil Ulu, Mert Akçakın, Mustafa Genç, Mustafa Korur, Mustafa Tutgun, Sadi Uğur Ekşi, Volkan Çolak, Ziya Akyürek

Yönetim Kurulu yedek üyeler; Abdullah Kalın, Ali Çiftçi, Buğra Arıca, Cengizhan Coşkunyürek, Doğan Doğan, Erhan Kan, Gökhan Kumru, Gökmen Başoğlu, Hacı Mehmet Murat, Hakan Balçık, Hakan Oruç, Hasan Tutgun, İrfan Kılıçer, Mikail Karabulutlu, Murat Çavuş, Mustafa Deveci, Orhan Tam, Samet Bozna, Ufuk Akbulut

Denetim Kurulu asil üyeler; Buğrahan Uçan, Kamil Silahtarlıoğlu, Yunus Tortumlu,

Denetim Kurulu yedek üyeler; Ferhat Özcan, Numan Cengiz, Recep Yaylacı