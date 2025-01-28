Erciyes 38, Galibiyete Hasret - Son Dakika
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Erciyes 38, Galibiyete Hasret

Erciyes 38, Galibiyete Hasret

Erciyes 38 Futbol Kulübü, son 5 maçında galibiyet alamadı ve 19 puanda kaldı.

28.01.2025 09:43
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyete hasret kaldı. Mavi-siyahlılar, son 5 maçında 3 puanı bir arada göremedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, galibiyete hasret kaldı. Antrenör Uğur Kulaksız yönetimindeki mavi-siyahlılar, ligde oynadığı son 5 maçında kazanamadı. 1 beraberlik 4 yenilgi alan Kayseri temsilcisi, 19 puanı aşamıyor. Son galibiyetini sahasında Edirnespor'u 1-0 yenerek elde eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sonrasında Tepecikspor ile berabere kalarak, 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu maç akabinde Ağrı 1970spor, Maraş İstiklalspor, Kırıkkalespor, Zonguldakspor ve Sebat Gençlikspor maçlarını kaybetti.

Oynadığı 17 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik elde ederken 8 kez de sahadan mağlup ayrılan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hanesine 19 puan yazdırabildi. Mavi-siyahlılar bu hafta sahasında Turgutluspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38, Galibiyete Hasret - Son Dakika

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