Erciyes 38, İlk Yarının Ardından İzni Girdi - Son Dakika
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Spor

Erciyes 38, İlk Yarının Ardından İzni Girdi

Erciyes 38, İlk Yarının Ardından İzni Girdi

Erciyes 38 Futbol Kulübü, 15 haftalık ilk yarının ardından molaya çıktı, Cuma'da toplanacak.

18.12.2024 12:10
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol kulübü, ilk yarının bitimi ile izine ayrıldı. Mavi-siyahlılar, Cuma günü tekrar toplanıp 30 Aralık'a kadar antrenman yapacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 15 haftalık ilk yarının ardından mola aldı. Cuma gününe kadar izin yapacak mavi-siyahlılar, ikinci yarı için ilk olarak Kayseri'de çalışmalara başlayacak ve 30 Aralık'a kadar idman yapacak. Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2 Ocak'tan itibaren de Antalya'da esas kamp çalışmalarına başlayacak. 11 gün boyunca Akdeniz şehrinde idmana çıkıp 4 veya 5 hazırlık maçı oynayacak mavi-siyahlılar, sonrasında Kayseri'ye dönüp lig hazırlıklarını sürdürecek.

Ligin ilk yarısını 19 puanla 9. sırada tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında sahasında Zonguldakspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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