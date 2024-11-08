Erciyes 38, Polatlı 1926\'ya Hazırlanıyor

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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi-siyahlı takımda bu maçta 5 eksik bulunuyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 spor maçından 3 puanla ayrılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Uğur Kulaksız, Pazar günü sahaya süreceği en ideal on biri bulmak için ince eleyip sık dokurken Mavi-siyahlı takımda 5 futbolcu, bu maçta görev yapamayacak. Sakatlığı devam eden İsmet Yazgan, ameliyat olan Muhammed Emin Balcılar, kırmızı kart cezalısı Hüseyin Ekici, sarı kart cezalıları Fevzi Can Bozkuş ve Ekrem Kayılıbal, Polatlı 1926 spor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Polatlı 1926 spor müsabakası 10 Kasım Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'daki maçın başlama saati 14: 00 olarak belirlendi. - KAYSERİ