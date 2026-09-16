Erciyes Cup sona erdi, ev sahibi Melikgazi Kayseri BOTAŞ'a 83-79 yenildi - Son Dakika
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Erciyes Cup sona erdi, ev sahibi Melikgazi Kayseri BOTAŞ'a 83-79 yenildi

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Erciyes Cup sona erdi, ev sahibi Melikgazi Kayseri BOTAŞ\'a 83-79 yenildi
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Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, 3 takımın katılımıyla oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. Turnuvanın son gününde ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a 83-79'luk skorla yenildi.

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup Hazırlık Turnuvası, oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Bu sene 20'ncisi düzenlenen Erciyes Cup, 3 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın son gününde 1 maç oynandı. Turnuva sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'a 83-79'luk skorla yenildi. Öte yandan İstanbul Gençlik Spor Kulübü, BOTAŞ ve Melikgazi Kayseri Basketbol'a müsabakaların ardından şilt takdim edildi.

Kaynak: DHA
BasketbolErciyesKayseriSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes Cup sona erdi, ev sahibi Melikgazi Kayseri BOTAŞ'a 83-79 yenildi - Son Dakika
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