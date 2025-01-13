Kayseri Şeker Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında Erciyes Esen Makina FK rakibi Kayseri Döğerspor'u 4-1 yenerek 3 puanı sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Ali Yıldız, İbrahim Bayram, İbrahim İmrağ
Erciyes Esen Makina FK: Arda Yücel, İsmail Dayı (Hüseyin dk. 89), Mehmet Bayram, Ahmet Canpolat (Yunus Öztürk dk. 90), Halil Yozgat, Ramazan Durdu (Yaşar Berk Yorgancı dk. 79), Safa Fırat, Ali Avcı (Bedirhan dk. 90), Mehmet Akif Gürkan (Arda dk. 90), Hasan Yazgan, Emre Özden
Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke, Kasım Alıcı, Batuhan Duran (Burak Arslan dk. 65), Mehmet Kurtuluş, Mehmet Tahir Kalem, Efe Samet Şahin (Buğra dk. 27), Hasan Emre Göltaş, Hüseyin Can Uçar, Samet Kaan Karaca (Mücahit Baykaldı dk. 84)
Goller: Safa Fırat (dk. 23), Mehmet Akif Gürkan (dk. 42), Emre Özden (dk. 80, 86) (Erciyes Esen Makina FK), Samet Kaan Karaca (dk. 44) (Kayseri Döğerspor)
Kırmızı kart: Hasan Emre Göltaş (dk. 45+2) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes Esen Makina FK, 4-1 ile kazandı - Son Dakika
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