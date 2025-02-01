Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren ve haftalardır maç kazanamayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, Turgutluspor ile oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü; 2 Şubat Pazar günü oynayacağı Turgutluspor maçını kazanmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 6 maçta 1 beraberlik 5 yenilgi alan mavi siyahlılar, galibiyet hasretine son vermek istiyor. Antrenmanlarını Uğur Kulaksız nezaretinde gerçekleştirilen Erciyes 38 Futbol Kulübü, İzmir bölgesi ekibini mağlup ederek eli boş göndermeyi planlıyor.
2 Şubat Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maçta hakem Sait Tuzcu düdük çalacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes, Galibiyet Hasretini Bitirmek İstiyor - Son Dakika
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