Erciyes Kayak Merkezi Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'na ev sahipliği yapacak

Erciyes Kayak Merkezi Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı\'na ev sahipliği yapacak

Erciyes Kayak Merkezi, Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacak. Yarışlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu ile Avusturya, Çekya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirilecek. Yarışlar, 24 Şubat Cumartesi günü saat 08.45'te başlayacak.

21.02.2024 15:05
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Erciyes Kayak Merkezi, Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'nın dördüncüsüne ev sahipliği yapacak.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yarışlar, etkinliğe teknik destek sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonunun yanı sıra Avusturya, Çekya, Fransa, Norveç ve Slovenya'nın Ankara büyükelçiliklerinin ortaklığında gerçekleştirilecek.

Erciyes Develi Kapı'daki yarışlar, 24 Şubat Cumartesi günü saat 08.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi Diplomatik Kayak ve Snowboard Yarışı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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