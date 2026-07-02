Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki Dünya Tenis Turu'nu izledi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki Dünya Tenis Turu'nu izledi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes\'teki Dünya Tenis Turu\'nu izledi
02.07.2026 11:16  Güncelleme: 11:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te 52 ülkeden 1000 sporcunun katıldığı Dünya Tenis Turu müsabakalarını izledi. Erciyes'in 12 ay spor merkezi olduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin 2029 Spor Başkenti vizyonuna dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes'in ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Tenis Turu müsabakalarını izledi. Büyükkılıç, turizmin amiral gemisi ve 12 ay sporun merkezi haline gelen Erciyes'in potansiyeline dair açıklamalarda bulunarak, "Erciyes Kayak Merkezi aynı zamanda çok amaçlı bir kamp merkezi, çok amaçlı bir spor merkezi. Bu güzel şehre, sporun başkentine ne yapsak az. Kayseri; gezmeye, görmeye, tanımaya ve yaşamaya değer" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan Dünya Tenis Turu kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla uluslararası spor merkezi kimliği kazanan Erciyes'te, 52 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun mücadele ettiği bu büyük organizasyondaki heyecan dolu karşılaşmaları izledi ve tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a, tesisleri ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Megasaray Tenis Akademisi yetkilileri eşlik etti. Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde, 18 Mayıs-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sporcular mücadele ediyor. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da bulunan uluslararası standartlardaki 12 sert zemin tenis kortunda düzenlenen organizasyona dair Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan bilgi alarak, sporcularla sohbet etti ve heyecan dolu müsabakaları izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tenis kortlarında, turizmin amiral gemisi ve 12 ay sporun merkezi haline gelen Erciyes'in potansiyeline dair açıklamalarda bulunarak, "Erciyes Dağı'ndayız. Malumunuz kayak merkezi 15 Mayıs itibariyle sezonu kapattı. Sonrasında başlayan, 52 ülkeden 1000'e yakın sporcunun katıldığı tenis turu süreci devam ediyor. Erciyes'i sadece kış sporuna özgü değil her sezon değişik etkinliklere fırsat veren bir anlayış içerisinde kamuoyunun hizmetine sunuyoruz" dedi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin geniş yelpazede sunduğu kamp imkanlarına ve gördüğü ilgiye dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde 8 futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti başta olmak üzere değişik spor alanlarında kamp yapmaya fırsat vererek bu çalışmaların yapılmasına zemin hazırlıyoruz. Geçtiğimiz sezon 35 civarında futbol takımı gelmişti. Bu sene şuan itibariyle başvuru 35 civarını buldu. İnşallah artacağına umuyor ve inanıyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni birçok spor dalından takım ve sporcunun tercih ettiğini ve burada kampa girdiklerini belirterek, "Kısacası Erciyes Kayak Merkezi aynı zamanda çok amaçlı bir kamp merkezi, çok amaçlı bir spor merkezi. Şehrimizin olumlu tanıtımına katkı sağlayacak bu tür etkinliklerde her türlü desteği sağladığımızı paylaşıyorum. 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını alan Kayseri'mizde bu tür etkinliklere zemin hazırlamak ve bu etkinliklerin sayısını arttırmak da bizim olmazsa olmazımız" ifadelerini kullandı. Erciyes'in 2025-2026 kış sezonunda 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, gelecek sezon daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmayı beklediklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz sezon itibariyle 3 milyon 300 binin üzerinde misafir ettiğimiz kayaksever dostlarımız oldu. Bu sene inşallah bunun daha fazla olmasını bekliyoruz. Kamp merkezimizde ve Erciyes Kayak Merkezi'mizde otoparkların sayısını arttırmak, tesislerimizi gözden geçirmek, alternatif teleferik çalışmaları yapmak suretiyle, otel sayısının da artmasını teşvik ederek ve yeni yapılan otelleri de görmenin mutluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu güzel şehre, sporun başkentine ne yapsak az" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti ünvanına da ayrı bir parantez açarak, "Aynı zamanda Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Kültür Başkenti olduğunu da hatırlatıyoruz. Elbette Kayseri'mizin gastronomi tatları da bu güzelliklere ayrı bir tat katıyor. Tarih ve kültür mirası olarak değişik eserlerin yer aldığı, farklı doğal güzelliklerin olduğu, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmanın zenginliğini taşıyan Kayseri; gezmeye, görmeye, tanımaya ve yaşamaya değer" dedi. Yedi hafta sürecek organizasyonda her hafta finale kalan sporcular 15 bin dolarlık ödül için mücadele edecek. Organizasyon boyunca toplamda 210 bin dolar ödül dağıtılacak. Genç tenisçilerin uluslararası arenada deneyim kazanmasına katkı sağlayan turnuva, aynı zamanda Erciyes'in spor turizmi alanındaki konumunu da güçlendiriyor. Uluslararası tenis turnuvasıyla yüksek irtifa kamp sezonunu açan Erciyes'te ayrıca 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 2 fitness salonu ve 12 tenis kortu bulunuyor. Kamp merkezi, her yıl farklı branşlardan çok sayıda profesyonel sporcuyu ağırlıyor. 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de 52 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı organizasyon, hem spor turizmine hem de kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başkan Büyükkılıç, Erciyes'teki Dünya Tenis Turu'nu izledi - Son Dakika

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