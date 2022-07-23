Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı - Son Dakika
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Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

23.07.2022 13:11
Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı

Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

Erciyes Dağı'nda, 20 ülkeden 1000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı.

Grand Prix Erciyes etabıyla başlayan yarışların startı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi önünden verildi.

Yarışa katılan 9 takım, zamana karşı sıralama için 141 kilometrelik parkurda mücadele veriyor.

Yarın Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek yarışlar, 25 Eylül'de tamamlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erciyes'te Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başladı - Son Dakika

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