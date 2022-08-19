Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı devam ediyor

En genç sporcu ödülünü ise Güney Afrika'nın Protouch Bisiklet Takımı'ndan Callum Ormiston elde etti.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın 4. etabı, Kapuzbaşı etabı ile devam etti.

Rusya ve Kazakistan, KGAÖ kapsamında ortak tatbikatlar için hazırlık yapıyor

Kaynak: AA

Kazakistan, Malezya, Erciyes, Spor, Son Dakika

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