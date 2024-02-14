Erciyes Üniversitesi Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Erzurum'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi namağlup şampiyon oldu.
Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi. Şampiyonada tüm rakiplerini tek tek yenen Erciyes Üniversitesi, namağlup Türkiye Şampiyonu oldu. Antrenör Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Keriman Kaynak yönetimindeki Erciyes Üniversitesi Kar Voleybolu takımı bu başarısı ile ülkemizi İtalya'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.
Kayseri Voleybol İlTemsilcisi Halil Dicle, yayımladığı mesaj ile Erciyes Üniversitesi Kar Voleybolu takımı antrenör ve sporcularını kutlarken, İtalya'da başarılar diledi. - KAYSERİ
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