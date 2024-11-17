Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne TFF Başkanı'ndan Övgü - Son Dakika
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Spor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne TFF Başkanı'ndan Övgü

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'ne TFF Başkanı\'ndan Övgü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek, yerel ve ulusal düzeyde tanıtım çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Tesis, birçok spor dalında pek çok kulüp ve sporcuya ev sahipliği yapıyor.

17.11.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki önemli yatırımlarından birisi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne bir övgü de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'ndan geldi. Başkan Hacıosmanoğlu, merkezi yerel ve ulusal çapta da tanıtma çalışması yapacaklarını ifade etti.

Türkiye A Milli Takımı'nın Galler ile karşılaşma yapması dolayısıyla Kayseri'ye gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile de bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Büyükşehir'in gözde yatırımlarından olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaretindeki incelemelerinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen'den bilgiler alan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, merkezin donanımlı bir tesis olduğunu ifade ederek, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni yerel ve ulusal ölçekte tanıtma çalışması gerçekleştireceklerini dile getirdi. Başta futbol takımları olmak üzere pek çok spor dalında onlarca kulüp ve yüzlerce sporcuyu konuk eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, her kesimden övgü almaya devam ediyor. Kamp için gelen sporcu, antrenör ve kulüpleri kendisine hayran bırakan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, U16 Milli Futbol Takımları turnuvası başta olmak üzere pek çok turnuvaya ve müsabakaya da ev sahipliği yaptı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024 yılında futbol takımlarından 6 yabancı, Türk takımlarından 14, yüzme takımlarından 8 Türk ve spor salonu takımlarından ise 1'i yabancı 2'si Türk takımı olmak üzere toplam 7 yabancı, 24 Türk takımını konuk etti. Tesis, son süreçte ise Kayseri'de bir ilki yaşatarak ragbi turnuvalarına ev sahipliği yaptı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (Jomat) yani Çok Disiplinli Akademik Turizm Dergisi'nde yayınlanan ve akademisyen ile araştırmacılar Mehmet Halit Akın ve Ahmet Erdem tarafından kaleme alınan 'Erciyes Dağı ve Spor Turizmi: Mevcut Durumun Değerlendirilmesine Yönelik bir Çalışma' konu başlıklı araştırma makalesinde yer almıştı. Makalede, gerek Erciyes Kayak Merkezi gerekse Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi imkanları hakkında bilgilere yer verilmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne TFF Başkanı'ndan Övgü - Son Dakika

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