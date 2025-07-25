Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Profesyonel Takımların Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Profesyonel Takımların Yeni Gözdesi

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Profesyonel Takımların Yeni Gözdesi
25.07.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımına ev sahipliği yapan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesi 30'un üzerinde profesyonel futbol takımını ağırlamayı planlıyor. Tesis, UEFA standartlarında futbol sahaları ve kapsamlı spor imkanları ile dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, üst düzey tesis altyapısı, eşsiz doğası ve profesyonel çalışma ortamıyla yeni sezona hazırlanan takımların yoğun şekilde tercih ettiği merkez haline geldi. Spor Etkinlikleri A.Ş. Tesisler Müdürü Gülşah Bıkmaz, "Bu yıl hedefimiz 30'un üzerinde takım ağırlamak" dedi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan profesyonel futbol kulüplerinin gözdesi haline geldi. Tesiste 8 adet UEFA standartlarına sahip futbol sahası ve 1 adet müsabaka sahası olduğunu kaydeden Spor Etkinlikleri A.Ş. Tesisler Müdürü Gülşah Bıkmaz, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında bilgiler verdi. Bıkmaz, "Şu an bin 850 rakımdayız, Erciyes'in eteklerinde spor için en güzel yerdeyiz. Burası çok profesyonel bir tesis, 8 adet UEFA standartlarında futbol sahası. Zeminleri çimdir, çim kalitesi yine UEFA standartlarındadır. Aynı zamanda her sahanın kenarında kendilerine ait 500'er metrekare ısınma alanları mevcut. 1 adet müsabaka sahamız var, aydınlatmalı ve 180 kişi kapasiteli tribünü mevcut. Tesisimiz sadece futbola hitap etmiyor, çok kapsamlı bir tesis. Tesisimizde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor kompleksi var. Geçen yıldan bu yana Kapalı Spor Kompleksi'nde cimnastikten ragbiye, beyzboldan basketbola birçok profesyonel takımı ağırladık. Olimpik yüzme havuzumuz da geçen yıl şubat ayından itibaren olimpik sporculara hitap ediyor. Çok tercih edilen tesislerden birisi" dedi.

"Temmuz, Ağustos aylarında sahalarımız dolu"

Geçen yıl 30 futbol takımını ağırladıklarını, bu yıl da hedeflerinin 30'un üzerinde ekibi konuk etmek olduğunu kaydeden Gülşah Bıkmaz, "Geçen yıl 30 futbol takımını ağırlamıştık. Bunlar Süper Lig, 1, 2 ve 3. Lig takımlarıydı. Yine hedefimiz 30'un üstü. Şu an tam sezonun ortasındayız, haziran 15 itibarıyla tesisimizi açtık. Temmuz 1 itibarıyla da takımlarımız gelmeye başladı. Birincisini yapıp, ikinci kampına gelen takımlarımız var. Vanspor, Gaziantep FK, Maraş İstiklalspor burada. Birçok takımımız hala gelip, burada antrenmanına devam ediyorlar. Temmuz ayında sahalarımız dolu, ağustos da dolu. 30'un üzerinde takım ağırlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Şehrin takımı olan ve Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un da yeni sezon öncesi ikinci etap kampını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağını sözlerine ekleyen Bıkmaz, "Kendi takımımız olan Kayserispor'u da burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kayserispor kampını burada yapacak. Yine yerel takımımız Erciyes FK burada kamplarına başladı. Yabancı takımlar gelecek, alt liglerden de çok talep görüyor. Biz memnunuz inşallah onlar da memnundur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Profesyonel Takımların Yeni Gözdesi - Son Dakika

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