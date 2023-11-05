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Salon kahkalara boğuldu! Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Erden Timur'un taklidini yaptı - Son Dakika

Salon kahkalara boğuldu! Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Erden Timur'un taklidini yaptı

Son Güncelleme: 05.11.2023 17:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Koç, Timur'un belge iddialarına karşı belgeleri göstermesi gerektiğini ifade etti ve Timur'un doğruyu söylemediğini belirtti. Ayrıca Koç, Timur'un taklidini yaparak salonda kahkahaların yükselmesine sebep oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için flaş sözler kullanıp bir de taklidini yaptı.

İşte Koç'un Erden Timur için kullandığı sözler;

"İste belgeleri kardeşim, söyledik TFF'ye. Elinde belge yoksa konuşamasın böyle. Yok yok yok! İstemiyor, yapamıyor, korkuyor. Bu arkadaş, elinde olan belgeleri ifade edebilmek için bir programa çıktı. Bahsettiği 2 konu var belge diye. Biri eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüleri yollaması. Bunlar öyle bir organizma ki, organizasyon ki... Bizzat, eğriden, doğrudan, endirekt... Bizzat demeseydik keşke. Bizzat gitmedi ama dolaylı gitti diyorlar. İçiniz rahat olsun. Başkanınıza, yönetiminize dolaylı, direkt, endirekt hiçbir şey gelmedi bize! Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var! Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan..."

"ALDATMIŞLAR BUNU HEMEN İNANMIŞ"

"Bu adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış."

"BAK SENİ SELAHATTİN BAKİ'YE VEREYİM NE YAPAR"

"Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan 'Ne cevap geldi' diyor. Diyor ki 'Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum' diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Salon kahkalara boğuldu! Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Erden Timur'un taklidini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Salon kahkalara boğuldu! Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Erden Timur'un taklidini yaptı - Son Dakika
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