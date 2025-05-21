Erdenay’dan Fenerbahçe’ye Başarı Diliyorum

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Euroleague'de final four oynayacak olan Fenerbahçe'ye başarılar dileyerek, "Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit" dedi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde bugün düzenlenen imza töreniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile yeni ana sponsor arasında sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, "Sponsorluklar, basketbolun gelişimi için önemli. Federasyon olarak basketbolu Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Buradan gelecek kaynaklar, gençlerin yetişmesi için çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında 23 Mayıs Cuma günü oynanacak olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali maçına da değinen Erdenay, temsilcimize başarılar dileyerek "Ben de dörtlü finalde çok oynadım. Tek maç usulü ile oynandığı için herkesin şansı eşit" değerlendirmesinde bulundu.