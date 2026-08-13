Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç takımı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Erzurum spor FK, Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in yöneticileri, teknik heyetleri ve sporcularını kabul etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, 1. Lig'de geçen yıl verilen kıyasıya mücadelenin ardından elde ettikleri başarılardan dolayı takımları tebrik etti, yarın başlayacak Süper Lig'deki tüm takımlara başarılar diledi.

Ülkenin üç farklı bölgesini, üç önemli şehrini temsil eden kulüplerin geçen yıl ortaya koydukları üstün performansla Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü herkese tekrar gösterdiğini ifade eden Erdoğan, yerli yabancı, genç, tecrübeli sporcu dengesiyle, teknik kadroların özverili ve nitelikli çalışmalarıyla başarıya ulaşan kulüplerin daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inandığını söyledi.

Erdoğan, bu yıl Süper Lig'de rekabetin ve kalitenin çok yüksek olacağı bir sezonun kendilerini beklediğini dile getirdi.

Hemen hemen tüm takımların önemli transferler yaptığını, lig hazırlıklarını son aşamaya getirdiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden kulüplerimiz ön elemeleri büyük oranda başarıyla sürdürüyor. Burada elbette sporcularımızın emeğinin yanı sıra Türk futbolunun her geçen gün gelişen kültürünün ve hükümet olarak futbolun gelişimi için tüm kulüplerimize verdiğimiz desteklerin önemli payı var. Çeyrek asra yakın iktidarımızda tüm spor kulüplerimizi destekledik. Eksikleri gidermeye, sporcularımızın nitelikli bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Bunun da sonuçlarını hamdolsun tüm branşlarda elde ettiğimiz kulüp ya da milli takım seviyesindeki başarılarla aldık, alıyoruz. Sportif başarı elde etmek, zirveye çıkmak, orada kalmak elbette kolay değil. Biz yılmadan, pes etmeden çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

"Sporda rekabet elbette sert geçer"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde yaşanan hadiseleri herkesin gördüğünü söyledi.

"Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin huzur ve güven içinde olmasından rahatsızlık duyanlar, bu vasfımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hep beraber bu oyunlara geçit vermememiz lazım. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum."

Erdoğan, 2026-27 sezonunun adil, rekabet ortamının hakim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni etti, Süper Lig ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise üç kulübün yöneticileri ile sporcularını tebrik etti.

Üç takımın geçen yıl 1. Lig'de uzun bir yarış süreci geçirdiğini ifade eden Bak, "Yeni transferler, yeni bir sezon, yeni bir heyecan. Hepinize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

"Centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon temenni ediyorum"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da futbolun birleştirici gücünü kullanıp, din, dil, ırk ayrımı yapmadan hem ülkede hem de dünyada barışa en büyük hizmeti edeceklerini söyledi.

Kendilerine, kulüp yöneticilerine büyük iş düştüğünü vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Kardeşliğimizi pekiştirme adına sizlerin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başlatmış olduğu bu süreçte, toplumun bir daha bu tür olayları ve acıları yaşamaması için yönetici, oyuncu, teknik kadro, taraftar ve başkanlara çok önemli görevler düşüyor. Bu sorumluluk bilinciyle hareket edip önümüzdeki sezon rekabetin, mücadelenin sahada yaşandığı, saha içinde ve dışında centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon temenni ediyorum." dedi.

"Süper Lig'de de Türk futboluna renk katacağız"

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal da zor süreçlerden geçtikten sonra geçen yıl 1. Lig tarihinin rekorunu kırarak güzel bir şampiyonluk elde ettiklerini, aynı şekilde Süper Lig'de de bu başarıyı sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbola, futbolcuya, spora, sporcuya, gençliğe verdiği önem doğrultusunda sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"Erzurum şehri olarak futbolun kardeşlik, barış ve birleştirici ruhuna inanarak hareket ediyoruz. Sahada futbolcularımız, kenarda teknik direktörümüz, tribünde taraftarımızla buna uygun bir şekilde bu noktaya geldik. Rabb'im nasip ederse aynı şekilde devam edip Süper Lig'de de Türk futboluna renk katacağız."

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ise uzun süreden sonra bir hayali gerçekleştirdiklerini, Süper Lig'e yükseldiklerini aktardı.

Amaçlarının birlik beraberlik çatısı altında ligde kalmak olduğunun altını çizen Balçık, ülkeye faydalı olmak için çalışacaklarını söyledi.

"Amedspor'un Süper Lig'de olması çok kıymetli ve değerli"

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren ise kabulü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Diyarbakır'dan 16 yıl sonra bir kulübün Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Eren, şunları ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, tüm bölgede, ülkede büyük bir coşku, aidiyet oluştu. Amedspor'un Süper Lig'de olması çok kıymetli ve değerli. Amedspor şampiyonluk kutlamaları yaptı, 800 bin kişi toplandı. Amedspor Süper Lig'e bir renk, güzellik katacak. Sporun kardeşliğe, birlikteliğe, dayanışmaya olan önemine dikkat çektiniz. Sizin öncülüğünüzde başlayan ve ülkemizde yeni bir huzur ortamına vesile olan bu süreçten dolayı temsil ettiğimiz kent adına sizlere teşekkür ediyorum. Umarım bizler ve spor kulüpleri bu barış ile huzur ortamına katkı sunarız. Amedspor da bu pencereden sürece bakacak."

Kabulde, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alpay Özalan, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.