 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ergene Velimeşespor, Antalya'da kampa girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ergene Velimeşespor, Antalya'da kampa girdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Tekirdağ'ın tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, ikinci yarının hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. İlk devreyi 17 puanla 9. sırada tamamlayan Ergene Velimeşespor, Turgutluspor maçı öncesinde kamp süresince hazırlık maçları da oynayacak.

Ergene Velimeşespor, Antalya\'da kampa girdi
08.01.2024 - 13:43,
Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, ligin ikinci yarısının hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi 14 maç sonunda elde ettiği 17 puanla 9. sırasında tamamlayan Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor, 21 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Turgutluspor maçı öncesinde Antalya'da kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, kamp süresince hazırlık maçları da oynayacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Tekirdağ, Antalya, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor, Antalya'da kampa girdi - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ergene Velimeşespor, Antalya'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement