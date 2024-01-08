Ergene Velimeşespor, Antalya\'da kampa girdi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, ligin ikinci yarısının hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi 14 maç sonunda elde ettiği 17 puanla 9. sırasında tamamlayan Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor, 21 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Turgutluspor maçı öncesinde Antalya'da kamp çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, kamp süresince hazırlık maçları da oynayacak. - TEKİRDAĞ