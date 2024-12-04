Erkmen Belediyespor, Taekwondo Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Spor

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası 5-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Şampiyonaya Erkmen Belediyespor Kulübü sporcularından, 63 kg'da Yunus Emre Erol, 80 kg'da Mücahit Mehmet Arı, 87 kg'da Ahmet Meriç Özçiftci ve 73 kg'da Gül Arı katılacak.

Şampiyonadan madalyalarla dönüp Afyonkarahisar'ı bir kez daha gururlandırmak istediklerini belirten Erkmen Belediyespor Kulüp Başkanı Nail Arı, "5-8 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan kulüpler Türkiye Tekvando şampiyonasında ilimizi Erkmen Belediyespor Kulübü olarak temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız çok çalıştılar ve inanıyorum ki hak ettikleri başarılara kavuşacaklardır" dedi. - AFYONKARAHİSAR