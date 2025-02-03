Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti - Son Dakika
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Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti

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Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi Burak Pakkan'ın kararlarına tepki gösterdi. Süper Lig'in 22. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Toroğlu, canlı yayında Pakkan için 'Ondan hakem olmaz' ifadesini kullandı ve 'Bıktırdınız ya, diğer takımların yaşama hakkı yok mu?' şeklinde isyan etti.

03.02.2025 09:47  Güncelleme: 09:55
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Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve uzun süre unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesinde kazanan sarı-lacivertliler 2-0 geriye düşerken mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.

Çaykur Rizespor'un 9 kişi tamamladığı mücadelede Fenerbahçe 1 penaltı kazanırken mücadelenin hakemi Burak Pakkan'a Rizespor cephesinden büyük tepki vardı.

Karşılaşma sonrası birçok yorumcu da hakemin verdiği bazı kararlara tepki gösterdi.

"ONDAN HAKEM OLMAZ"

Erman Toroğlu yaptığı yorumlarda Burak Pakkan için 'Ondan hakem olmaz' derken şu ifadeleri kullandı. "Bu hakeme soruyorum, aynı pozisyonda Ghezzal değil de Fenerli bir oyuncu olsaydı atabilir miydi? Rizespor'un ikinci golü öncesinde net faul var, gol iptal edilmeliydi. Bu lig yabancı hakemlede olmaz aha gördük."

"BIKTIRDINIZ YA"

"Hakem Rize'yi lüferi tabağa koydu, kılçıklarını ayırdı, Fener de yedi. Bugün olan bu. Bu hakem Galatasaray'dan da oyuncu atamaz Ali Sami Yen'de. Dışarıda erkek olur mu bilmiyorum. Bıktırdınız ya, diğer takımların yaşama hakkı yok mu?"

Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti

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Son Dakika Spor Erman Toroğlu canlı yayında isyan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • stanciu george:
    o kansız hakem degıl kıralık dansoz 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    adam s. g demiş tamam mı diyecekti. sen bir sus beee 0 2 Yanıtla
  • Behzat:
    Erman Toroğlu fıs adamdır. 0 0 Yanıtla
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