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Erol Bulut: "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi" - Son Dakika

Erol Bulut: "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi"

13.12.2021 23:43

- Erol Bulut: "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi" Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-2 galip bitirdikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi" dedi.

- Erol Bulut: "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-2 galip bitirdikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK, puanını 21'e yükselterek rahat bir nefes alırken, Fenerbahçe ise 27 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

"Zor bir maç oldu ama kazandığımız için mutluyuz"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor maç olacağını biliyorduk. Hem bizim için hem de Fenerbahçe için önemli olduğunu biliyorduk. Çünkü onlar üst sıraya tırmanmak istiyor. Biz de alttan yukarı çıkmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Ama golü bulduktan sonra istemesek de oyuncular geri çekildi. Doğal olarak geri çekilince Fenerbahçe üstümüze geldi ama ikinci yarı doğru taktikle golleri bulduk. Bugün 3 gol attık ama bu 4-5 de olabilirdik. Takımın ikinci bölgede baskılı oynamasını istedim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunumuza baktığımızda pas oyununu yapmaya çalışıyoruz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi
Erol Bulut: Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi
Erol Bulut: Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi
Erol Bulut: Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi

Erol Bulut, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi' - Son Dakika Spor


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