Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı

01.04.2022 10:12

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, takımın deplasmanda iyi oynadığını ancak basit hatalardan dolayı puan alamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, takımın deplasmanda iyi oynadığını ancak basit hatalardan dolayı puan alamadıklarını söyledi.

Bulut, kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına, Galatasaray maçında takımının iyi oyun ortaya koyduğunu ve hak ettikleri galibiyete ulaştıklarını belirtti.

Bazı maçlarda iyi oyunun karşılığını alamadıklarından yakınan Bulut, şunları kaydetti:

" Hatay, Altay, Malatya maçlarını hatırlayalım. Üçü de almamız gereken maçlardı ama maalesef istediğimiz puanları alamadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar çok oldu. Şükürler olsun Galatasaray maçında iyi değerlendirdik pozisyonları ve üç puanımızı aldık. Maçta odaklanmamız, performansımız daha iyiydi."

"Deplasmanda heyecan oluyor"

Bulut, takımın deplasman maçlarında iyi oynadığını ancak istedikleri sonucu bir türlü alamadıklarını ifade etti

Ligde deplasmanda sadece bir galibiyet aldıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Deplasmanda da çok iyi maçlar çıkarttık. Ama dediğim gibi yakaladığınız pozisyonları daha iyi değerlendirmeniz lazım. Bireysel daha az hata yapmamız lazım. Basit hatalar yaptık. Deplasmanda puan alamamamızı buna bağlıyorum. Evimizde evet biraz daha rahat oynuyoruz. Daha odaklanıyoruz. Deplasmanda heyecan oluyor. Futbolcuların deplasman fobisi olabiliyor ama onu da atmamız lazım. Çünkü oynanan iyi futbol var. Kötü oynanıp maçı kaybettiğinizde dersiniz ki 'kötü oynadık rakip bizden iyi oynadı.' Ama deplasmanda iyi oynayan Gaziantep Futbol Kulübü oluyor kaybeden de Gaziantep Futbol Kulübü oluyor. İşte bizi üzen taraf bu. Bunu değiştireceğiz."

Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Bulut, Kasımpaşa maçına bir çok eksikle hazırlandıklarını ifade ederek, "Milli takıma giden arkadaşlarımız var yine hasta ve sakat futbolcularımız var. Biz hiçbir zaman bahane aramadık. 11 kişiyle sahaya çıkıyorsak o futbolcularımıza en iyisini yapıp puan almaya çalışacağız. Maça daha birkaç günümüz var. Bugün diğer arkadaşlarımız gelecek milli takımdan. Yarın da onlar takıma katılacak. Çalışmalarımız devam edecek ondan sonra İstanbul'a gideceğiz." ifadesini kullandı.

Transfer çalışması

Tecrübeli teknik adam, transfer soruları üzerine "Önümüzde sekiz maç var. Sekiz maçın sonucunda bazı şeyleri belirleyeceğiz. Gelenler, ayrılanlar gibi. Ama şu anda net bir şey söyleyemeyiz. Tabi çalışmalarımız var bu alanda. Ancak halen bir netlik kazanmadı. Dediğim gibi önümüzde daha sekiz maç var." dedi.

Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketlerin ardından güç ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Romanya Milli Takımı kampından dün dönen Maxim ve Tosca takımla birlikte çalışmalara başlarken tedavileri devam eden Borven, Merkel ve Mendyl ise antrenmana katılmadı.

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı

YORUMLAR
500
Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya! Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya! SPOR Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz Trabzonspor galibiyeti yeniden umut ışığı oldu SPOR Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz Trabzonspor galibiyeti yeniden umut ışığı oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:13:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut deplasman yenilgilerini basit hatalara bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement