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Erol Bulut: "Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik" - Son Dakika

Erol Bulut: "Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik"

19.12.2021 19:06

- Erol Bulut: "Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik" Süper Ligi'n 17. haftasında deplasmanda oynadığı Kayserispor maçından golsüz beraberlik ile ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut maç sonrasında yaptığı basın açıklamasında, "Net pozisyonlar vardı...

- Erol Bulut: "Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik"

KAYSERİ - Süper Ligi'n 17. haftasında deplasmanda oynadığı Kayserispor maçından golsüz beraberlik ile ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut maç sonrasında yaptığı basın açıklamasında, "Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik" dedi.

Deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Dengeli bir maç oldu. Rakip takımın net pozisyonu direkten dönünce o zaman takım uyandı. Uyandıktan sonrada net pozisyonlarımız oldu. Değerlendiremedik maalesef. Böyle pozisyonları deplasmanda yakaladığınızda değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremediğiniz zaman bu sorunları yaşayabilirsiniz. Deplasmanda 1 puan aldık. 1 puan bizim için iyi ama oynadığımız futbol, istek, arzu beni memnun etti. Maça 7 eksikle geldik. Deplasmanda 3 puanı almak inşallah nasip olur. Eğer bu 7 eksikten bir kaçı takımda olsaydı, deplasmanda 3 puan almış olurduk diye düşünüyorum" diye konuştu.

Erol Bulut: Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik
Erol Bulut: Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik
Erol Bulut: Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik
Erol Bulut: Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik

Kayserispor, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik' - Son Dakika Spor


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