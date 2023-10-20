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Erol Bulut, Salih Uçan'ı Cardiff City'e istiyor - Son Dakika

Erol Bulut, Salih Uçan'ı Cardiff City'e istiyor

Son Güncelleme: 20.10.2023 08:05

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Uçan'a Cardiff City talip oldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü Erol Bulut, Uçan'ı ara transfer döneminde takımına kazandırmak istiyor.

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen Salih Uçan'ı radarına aldı. İngiliz ekibini ara transfer döneminde Uçan için teklif yapmaya hazırlanıyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNİ BEKLİYORLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş ile henüz sözleşme yenilemeyen Salih Uçan'ı Cardiff City radarına aldı. Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Ada ekibi, ara transfer döneminde 29 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmayı düşünüyor.

Erol Bulut talimatı verdi! Salih Uçan, Ada yolcusu

SALİH'İN KARNESİ

Salih Uçan bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 maça çıktı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut, Salih Uçan'ı Cardiff City'e istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erol Bulut, Salih Uçan'ı Cardiff City'e istiyor - Son Dakika
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