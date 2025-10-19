Erol Bulut: Zor Deplasmanda Eksiklerimiz Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erol Bulut: Zor Deplasmanda Eksiklerimiz Var

Erol Bulut: Zor Deplasmanda Eksiklerimiz Var
19.10.2025 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK maçında yeterli direnci gösteremediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ilk yarısında istedikleri direnci sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda doğru işleri yaptıklarını anlatan Bulut, "Maçı 3-2 yaptık, 3. golü de atabilirdik. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcular da en iyisini yapmak istedi. Bazen çok fazla yapmak istiyorsunuz ama sahaya yansıtamıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda daha yoğun çalışarak ne istediğimizi takıma aşılamamız lazım." dedi.

Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Zor bir deplasmana geliyoruz. Burak hoca geldikten sonra iyi bir takım oldu Gaziantep. İyi transferler yaptılar ve bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar. İkinci yarıda biraz daha doğru oyunu oynadığımızda sonunun nereye gidebileceğini gördük. İlk yarıda da gösterebilseydik skor böyle olmazdı. Özellikle orta sahada baskı yapamadık. Birbirinden kopuk bir görüntü verdik. Orta sahaya yardım etmezsen savunma baskı yiyor. Birlikte hareket etmezsen sonuç böyle oluyor. Birlikte hareket edersen maçı kazanıyorsun. Eksiğimiz çok var. Bazı bölgelerde de fazlayız. Dağılım sorunu var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Antalyaspor, Erol Bulut, gaziantep, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut: Zor Deplasmanda Eksiklerimiz Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İşte yeni Sayıştay üyeleri İşte yeni Sayıştay üyeleri
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması

22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
22:05
Süper Lig’de inanılmaz maç 7 gol, 3’ü iptal, bir de kırmızı kart
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 22:56:53. #7.11#
SON DAKİKA: Erol Bulut: Zor Deplasmanda Eksiklerimiz Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.