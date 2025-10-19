Erol Bulut: Zor Deplasmanda Eksiklerimiz Var

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ilk yarısında istedikleri direnci sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda doğru işleri yaptıklarını anlatan Bulut, "Maçı 3-2 yaptık, 3. golü de atabilirdik. Bir haftada her şeyi değiştiremiyoruz. Futbolcular da en iyisini yapmak istedi. Bazen çok fazla yapmak istiyorsunuz ama sahaya yansıtamıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda daha yoğun çalışarak ne istediğimizi takıma aşılamamız lazım." dedi.

Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Zor bir deplasmana geliyoruz. Burak hoca geldikten sonra iyi bir takım oldu Gaziantep. İyi transferler yaptılar ve bunu da sahaya iyi yansıtıyorlar. İkinci yarıda biraz daha doğru oyunu oynadığımızda sonunun nereye gidebileceğini gördük. İlk yarıda da gösterebilseydik skor böyle olmazdı. Özellikle orta sahada baskı yapamadık. Birbirinden kopuk bir görüntü verdik. Orta sahaya yardım etmezsen savunma baskı yiyor. Birlikte hareket etmezsen sonuç böyle oluyor. Birlikte hareket edersen maçı kazanıyorsun. Eksiğimiz çok var. Bazı bölgelerde de fazlayız. Dağılım sorunu var."