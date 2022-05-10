Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor - Son Dakika
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Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor

10.05.2022 17:10

2021 yılında Antalyaspor'dan ayrılan Ersun Yanal, gelecek sezonda yeniden takım çalıştırmayı planlıyor. Projesine inandığı bir takıma imza atmak isteyen Ersun Yanal'ın, onun dışındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan, son olarak da Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, 2022-2023 sezonuyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

PROJESİNE İNANDIĞI BİR TAKIMI ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, 60 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig'deki bazı takımlardan teklif alırken, bu konuda ince eleyip sık dokuyacak. Yanal için öncelik proje. Projesine inandığı bir takıma imza atmak isteyen Ersun Yanal'ın, onun dışındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarak, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim." ifadelerini kullanmıştı.

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Antalyaspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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