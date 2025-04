ERVA Spor Okulları\'nın 52.\'si açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen ERVA Spor Okulları'nın 52'ncisi Mobilyacılar Odası 2. ERVA Spor Kulübü açıldı.

Kayseri Mobilyacılar Odası tarafından Yenişehir Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 52. ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 27 branşta şampiyon sporcuların çıkmaya başladığını ifade ederek; "Ülkemizde örnek bir proje olarak gösterilen ve çığ gibi büyüyen, biz spor camiası başta olmak üzere her camiayı heyecanlandıran bu projede 52.'sini açmanın ve bunun ötesinde hazır olarak gördüğümüz birçok spor okullarının da açılışını bekliyoruz. Şuanda 13 bin 500 sporcuya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca 11 spor okulumuz da bunun akabinde devreye girecek inşallah. Başta teşkilatımız olmak üzere valimize teşekkür ediyoruz. Şehrimizin gençlerini, özellikle teknolojik bağımlılığın, çağımızın hastalığı hareketsizliğin olduğu bu dönemde bizler alternatif olarak her mahalleye ERVA Spor Okulları'nı açtığımızda binlerce gencimizle buluşup uzman antrenörler eşliğinde inşallah sürecimizi bundan sonrasında buralardan çıkarak dünyada, Avrupa'da, olimpiyatlara kadar gidecek olan ve al bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımızı yetiştireceğiz. Kısa sürede bunun karşılığını görmeye başladık. Bir yıl gibi kısa sürede çocuklarımız, gençlerimiz gittikleri müsabakalarda yaklaşık 27 branşta şampiyon sporcular çıkmaya başladı" dedi. Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ise konuşmasında; "Böyle bir hayalim yoktu ama stajyer olarak gittiğim odanın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Şehrimize, ülkemize, mobilya sektörümüze hizmet etmeye çalışıyorum. Bu hizmetleri yaparken sizin gibi valimizin, belediye başkanlarımızın olması bizlerin önünü açtı. Mobilyacılar Odası; belki de Kayseri tarihinde son 20 yılın en büyük yatırımlarından birini yaptı. KUMSmall AVM diye bir alışveriş merkezimiz var, organize sanayi bölgesinde ürettiğimiz ürünleri orada vitrine çıkarıyoruz. Başta Kayseri ve bölge olmak üzere tüm Türkiye'ye ve dünyaya satmaya çalışıyoruz. Yeni fabrikalar ve istihdam alanları açmaya çalışıyoruz. Biz bir noktaya kadar getirdik, bundan sonra bayrağı siz gençlerimize teslim etmek istiyoruz. ERVA Spor Okulu'nun başlangıcı valimiz tarafından oldu. Himayelerinde bu okulun 33.'sünü Sancaktepe'de, 52.'sini burada kendi okulumda açmak nasip oldu. Valimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu okulu açarken de yaptığımız projelerde belediye başkanlarımızın desteği çok önemli. Onlar da bize destek verince şehrimiz için böyle projeler çıkarttık. ERVA Spor Okulları gerçekten çok önemli" şeklinde konuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ERVA'nın gençliğin geleceğini inşaa ettiğini vurgulayarak; "52.'si açılıyor olması tabi ki bu işin tutmuş olduğunun bir göstergesi. Arkasının devam ediyor olması da inşallah yeni ERVA Spor Okulları'yla gençlerimizi buluşturacak olmanın ayrı bir gururu var. Valimize böyle bir projeyi şehrimize kazandırdığı, gençlerimizi sporla buluşturduğu, sporcuların yetişmesine vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu projeye inanarak katkı sunan gerek maddi gerekse manevi her alanda çocuklarımızın yanında olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin eline, emeğine sağlık. Bu işin devam edebilmesi, tabana yayılabilmesi için en önemli taraf da buradaki gençlerimize sahip çıkabilmek" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, destek veren herkese teşekkürlerini ileterek; "Valimize böyle anlamlı projeyi kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz önemli, Kayseri'miz çok daha önemli ve anlamlı. O açıdan bizler de hem valiliğimiz hem belediyelerimiz açısından üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Altyapısı ile birlikte 52 tane projeyi hayata geçiren ERVA'mız vasıtasıyla sporun ve sporcunun merkezi olma yönünde Kayseri'miz ilerlemeye devam ediyor. Biz de bunu daha da kalıcı kılmak, daha da geliştirmek, dünyada kendisinden söz ettiren konuma getirmek için ERVA'da bu çalışmaların arasında yer alan bir boyut. Emeği geçenleri kutluyorum. Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "Bugün burada gerçekten bir milat yaşıyoruz. Öğrencilerin sürekli etkileşim içerisinde olması, sporun dışında da etkileşim içerisinde olmasıyla karşı karşıyayız. Her geçen gün üzerine koyarak gittiğimiz bu dönemde gayretler gösteriliyor. Allah kaza, bela vermesin bu belediye başkanlarımız olduğu sürece birçok sürprizle karşılaşacağınızı tahmin edebiliyorum" dedi.

Projenin öncüsü olan Vali Gökmen Çiçek ise açılış töreninde yaptığı konuşmada; "52.'sini açtığımız ERVA Spor Okulları'nın çığ gibi büyüdüğünü görmekten dolayı çok mutluyum. Tüm dünya mazlumlarının Türk Gençliği diye dua ettiği, gelsinler diye beklediği bizim gençliğimizin valisi olduğum ilde de bazen karşılaştığım sorunlardan dolayı ızdırap duyuyorum. Bütün dünya Kayseri gençliğini beklerken ben hala uyuşturucuyla mücadele ediyorsam üzülüyorum. Bütün dünya Türk Gençliği'ni beklerken ben hala gençliğimizi bataklıktan kurtarmak için mücadele etmek zorunda kalıyorsam üzülüyorum. O yüzden bizim yetişmeye, okulları, spor salonlarını doldurmaya ihtiyacımız var. Kendimizi yetiştirip sadece Türkiye için değil dünyaya umut olmak için buna ihtiyaç var. Belli bir yaşa gelene kadar olmanız gereken yer spor salonlarıdır, kütüphanelerdir. O yüzden ERVA Spor Okulları çok önemli. ERVA Spor Okulları bir meydan okumadır, gençliğimizi zehirlemek isteyenlere meydan okuyoruz. Desteklerle Kayseri, sporda her geçen gün çığır açıyor. Sizler, sadece ailelerinizin evlatları değil koca bir milletin evladı ve ümidisiniz. O yüzden bu spor okullarını eviniz ve yuvanız gibi koruyacak ve buralarda olacaksınız. Asla pes etmeyeceksiniz, yılmayacaksınız. Şanlı bayrağı yarışmalarda en yukarıya çıkaracaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duasıyla Kayseri Mobilyacılar Odası ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ