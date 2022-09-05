Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
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Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı

05.09.2022 14:46
Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı

Erzincan'da 5 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla "Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası" (Tennis Europe) başladı.

Erzincan'da 5 ülkeden 64 sporcunun katılımıyla "Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası" (Tennis Europe) başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programı kapsamında tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzincan Valiliği, belediye ve üniversitenin destekleriyle düzenlenen organizasyon, Ülkü Spor Kompleksi tenis kortlarında gerçekleşiyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan turnuvada halk oyunları ekibi gösteri yaptı. İran, İsrail, Rusya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 8'i yabancı 32'si kadın toplam 64 sporcunun katıldığı turnuva 10 Eylül'e kadar sürecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, açılışta yaptığı konuşmada, federasyon olarak yeni bir heyecan ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların daha başarılı olmaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Durmuş, "Tenisin her kesim tarafından her zaman ve her yerde oynanabilir olması gerektiğini düşündük. Türkiye, ekonomik durumu, coğrafi ve sosyal yapısı ile çok büyük bir ülke. Bu ülkedeki gençlerin yetenekli oluşlarından kaynaklı doğru şeyler yaparsak çok daha büyük işler yapıp, dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebileceğimiz inancına sahibiz." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da sporun her kesimden insanı birbirine bağladığını ifade ederek, "Kardeşliğin pekiştirilmesinde en önemli etkenlerden birinci basamakta yer alan sportif faaliyetlerdir. Sporla uğraşan gençliğin birbirleriyle etkileşim içerisinde olduğu, farklı kültürlerin birbirini iyi tanıdığını ve kardeşliği pekiştirdiğini görüyoruz. Bu nedenle burada bu turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Erzincan'da bu tür etkinlikler geliştikçe ve çoğaldıkça bunun sosyal yansımalarının da olacağına inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Durmuş, kentte tenisin gelişmesinde katkılarından ötürü Aksun'a, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent ile Genç ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'ya plaket verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

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