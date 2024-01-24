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Erzurum'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları tanıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları tanıtıldı

Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi, birçok ülkeden 800 sporcunun katılacağı organizasyonda birçok branşta müsabakaların düzenleneceğini belirtti. Buz hokeyi branşı ise ABD, Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın çekilmesi nedeniyle organizasyondan çıkarıldı. Toplantıda konuşan yetkililer, organizasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini vurguladılar.

Erzurum\'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları tanıtıldı
24.01.2024 - 15:55,
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Erzurum'da 2-12 Mart'ta düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, kentte güzel bir organizasyona imza atacaklarını söyledi.

Birçok branşta müsabakaların olacağını belirten Çiftçi, "Birçok ülkeden 800 sporcumuzun katılması netleşmiş durumda. Kayaklı koşu, alp disiplini, snowboard, satranç, curling ve futsal olmak üzere 6 branşta bu organizasyon düzenlenecek." dedi.

Çiftçi, buz hokeyi branşının organizasyondan çıkarıldığını ifade ederek, "Buz hokeyinde yarışmalar düzenlenecekti ancak ABD'nin müsabakalardan çekilmesi sonrasında onu izleyen Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın müsabakalardan çekilmesiyle iki kıta 5 ülke şartı ortadan kalktığı için buz hokeyi alanında müsabakalar düzenlenmeyecek. 2 Şubat'a kadar başvurular yapılacak. O tarihe kadar ülke bazında sayının 40'ı, sporcu sayısının da 1000'i bulacağını tahmin ediyoruz. Böylece 40 ülke ve 1000 sporcu ile kış oyunlarını Erzurum'da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Emniyet, asayiş yönünden bir problem yok"

ABD'nin güvenliği gerekçe göstererek organizasyondan çekildiğini aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"ABD güvenliği gerekçe göstermişti fakat biz ilimizin son derece güvenli olduğunu, emniyet, asayiş yönünden bir problemi olmadığını biliyoruz. Bunun daha çok politik gerekçelerle, siyasi argümanlarla olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz göreceğiz, huzur içinde, bir olay olmadan olimpiyatları tamamlamış olacağız. Bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2025 yılı turizm başkenti çerçevesinde 10 spor dalında müsabaka düzenlemeyi planlıyoruz. Bunu teklif ettik, üzerinde çalışacaklarını söylediler. Bu konuda önümüzdeki yıl inşallah bir olimpiyat daha gerçekleştirmiş olacağız diye düşünüyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kentte düzenlenecek organizasyonla yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını belirtti.

Şehrin 2011 yılında 25'inci Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve akabinde 2017 EYOF başta olmak üzere uluslararası birçok sportif organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Sekmen, "Şehrimizde şimdi de kış olimpiyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Şehrimizi en güzel şekilde temsil etmenin gayreti içinde olacağız. Bütün imkanımızı sporculara açmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu tip organizasyonların ülkemizin ve şehrimizin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosa: "(Çekilen ülkeler) Kesinlikle pişman olacaklar, kötü bir karar verdiler"

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dr. Adam Kosa da kentteki hazırlıklardan memnun kaldığını dile getirerek, "Bütün organizasyon alanlarını gösterdiler, şu an her şey çok olumlu. Negatif hiçbir şey yok. Şu an 800 katılımcı görünüyor ve şu ana kadar kış oyunlarında katılım sağlanan en yüksek organizasyon olacak. Buz hokeyi de olsaydı bu sayı 1000'i bulacaktı." şeklinde konuştu.

Organizasyona katılmaktan vazgeçen ülkelere değinen Kosa, "Dünyadaki politik nedenlerin sporu etkilememesi, sporun politik bahanelerin içinde olmaması gerekiyor. Barış ve huzur içinde sporumuzu yapmalıyız. Kesinlikle pişman olacaklar, kötü bir karar verdiler. Çünkü bu ülkede güvenlikle ilgili bir problemin olmadığı çok net belli. Biz ICSD üyeleri olarak bütün bilgileri sunduk, onların da fikirlerini sunmalarından dolayı yapacak bir şey yok. Ancak ICSD olarak kurallarımıza bağlı olarak farklı spor branşlarına dahil olmuşlardı ve çekilmelerinden dolayı ciddi ceza ödüyorlar çünkü başvuru yaptılar, daha sonrasında politik neden gösterip çekildiler. Mazeretleri yeterli olmadığı için üyelik cezası ödeyecekler. Her ülke bir organizasyona katılmak istediğinde istediği gibi çekilemez, kurallara uyması gerekiyor ve bu kurallar doğrultusunda ICSD'ye ceza ödemesi yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ise organizasyonun kentteki 4 ilçede gerçekleştirileceğini anlatarak, dünyadaki birçok işitme engelli bireyin müsabakaları izleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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