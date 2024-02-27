Erzurum\'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Başlıyor

Spor

Erzurum'da 2-12 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için hazırlıklar tamamlandı.

36 ülkeden binin üzerinde sporcunun mücadele edeceği dev organizasyonun açılış töreni 2 Mart tarihinde yapılacak. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları 12 Mart tarihinde sona erecek. Olimpiyatlarda sporcular Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Snowbord, Curling, Futsal, ve Satranç dallarında sporcular dereceye girmek için mücadele edecekler. Bu önemli organizasyon öncesinde ülkeler Erzurum'a gelmeye başladılar.

İşitme Engelliler Kış Olimpiyatlarına katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirten Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Erzurum şehrinin önemine değinerek "Erzurum daha önce de dev organizasyonlara ev sahipliği yapmış bir şehrimiz. Bu kezde 20. İşitme Engelliler (Deaflmypics) Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. Türkiye olarak yine son derece başarılı bir organizasyonu başarıyla tamamlayıp ülkeleri buradan mutlu bir şekilde yolcu etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Vural, iyi bir organizasyon yapmanın yanı sıra Türkiye'yi tüm branşlarda başarıyla temsil etmek istediklerini belirterek "Sporcularımız uzun süredir Olimpiyatlara hazırlanıyor. Hedefimiz bu önemli organizasyonda İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberletmek. Bunun için takımlarımız hazır. İnşallah Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Erzurum'un farklı yerlerinde müsabakaların yapılacağına dikkat çeken Kerim Vural "Burada 6 branşta 40'a yakın ülkeden, binin üzerinde sporcu ve teknik heyet mücadele edecek. Aşkale ilçesindeki Kandilli Tesisleri'nde kayaklı koşu, Palandöken Konaklı Ejder 3200 Parkuru'nda alp disiplini ve snowboard, Yakutiye ilçesinde Curling, Erzurum GSB Gençlik Merkezi'nde Satranç, Aziziye ilçesinde ise Futsal müsabakaları gerçekleştirilecek" dedi.

Kerim Vural bu şampiyonada ki sloganlarının "Sesimiz spor olsun ve tüm dünya duysun" olduğunu belirterek "Yaklaşık 2 hafta boyunca Sporseverler bu müthiş heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından izleyebilecekler. Ayrıca tüm Erzurumlu sporseverleri bizlere destek olmak için müsabakalara bekliyoruz" şeklinde konuştu., - İSTANBUL