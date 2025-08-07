Erzurumspor'da Yeni Transferlere İmza - Son Dakika
Erzurumspor'da Yeni Transferlere İmza

Erzurumspor'da Yeni Transferlere İmza
07.08.2025 16:30
Erzurumspor FK, yeni transferler için imza töreni düzenledi ve Süper Lig hedefini duyurdu.

ERZURUMSPOR FK'da yeni transferler için toplu imza töreni düzenlendi. Takıma katılan yeni futbolcuları tanıtan başkan Ahmet Dal, yeni sezonda hedeflerinin iyi futbol ve sonunda Süper Lig olduğunu söyledi.

Erzurumspor FK'da yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular için imza töreni düzenlendi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen imza töreninde; kaleci Matija Obric, sol kanat Marko Bozic, Benhur Keser, sağ bek Ali Ülgen, ön libero Mert Önal, Brandon Baiye, Erkan Kabak, stoper Amar Gerxhaliu, merkez orta saha Murat Cem Akpınar ve santrfor Hüsamettin Yener, kulüp başkanı Ahmet Dal tarafından tek tek tanıtıldı.

Yeni transferlerin başarılı bir sezon geçireceğine inandığını dile getiren Erzurumspor FK Başkanı Dal, "Kardeşlerimiz, geldikleri kulüplerde gösterdikleri performansla, saha içerisindeki duruşlarıyla ve saha dışındaki karakterleriyle bizim birçok transfer içerisinden kulübümüzün, şehrimizin dinamiklerine uygun, hocamızın talepleri doğrultusunda alındı. Kendilerine takımımıza hoş geldiniz diyor ve başarılı bir sezon diliyorum. Bu kardeşlerimizin hepsi geçmişte Erzurumspor'da forma giymiş ve formamızı başarıyla terletmiş bütün arkadaşlarımız gibi bu formayı gururla temsil edecekler ve tribünde taraftarlarımızın, ekran başındaki Erzurumspor taraftarının da beklentisine uygun bir şekilde bu formayı giyecekler ve inşallah çok başarılı bir sezon tamamlayacaklar" diye konuştu.

'TARAFTARIMIZDAN SABIRLA BİZLERE DESTEK VERMELERİNİ RİCA EDİYORUM'

Yeni sezonu cumartesi günü Sivasspor maçıyla açacaklarını belirten Dal, "Sakatlıksız belasız ve güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. Bu sene 2,5 sezonun ardından Hakan hocamızla yolları ayırdıktan sonra Serkan Özbalta hocamız ve ekibiyle futbol takımımız 1 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başladı. 3 ayrı kamp dönemiyle birlikte lige başlayacağız. Taraftarımızın da takımımıza destek vermesini istiyoruz. Zor bir süreç kolay değil. Birbirinden zor takımlar var. Sabırla bizlere destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

HEDEF İYİ OYUN SÜPER LİG

Taraftarın takımdan her zaman hedefi büyütmesini istediğini kaydeden Dal, şunları söyledi:

"Bu çok önemli ve özel bir şey. Biz de her zaman hedefimizi büyütüyoruz. Her zaman hedefimizi yükseltiyoruz. Benim bu seneki hedefim Erzurumspor'un başarılı bir şekilde bu sezonu geride bırakarak 20 takım içerisinde en iyisi olması. Ligi en iyi yerde bitirmesi. İkinci olup Süper Lig'e çıkmaksa, ikinci olup Süper Lig'e çıkmak. Üçüncü olup play-off finaline yükselip rakibini bekleyip Süper Lig'e çıkmaksa o. Bizim ekonomimiz şu anda bu ligdeki takım bütçelerine baktığımız zaman kadro maliyeti anlamında ve ekonomisi anlamında en az 7-8 takımdan bir tanesi. Evet çok yüksek maliyetli takımlar kurulduğunu görüyorum ama bu demek değil ki bu maliyetlerle siz şampiyon olacaksınız. Sahaya çıktığı zaman taraftarının mutlu olduğu bir futbol, kaybetse bile taraftarının sevindiği bir oyun. Ligin sonunda da şampiyon olmuş bir Erzurumspor. Evet hedefimiz Süper Lig ama öncelikli hedefimiz taraftarımızın mutlu olacağı bir oyun. Küme düşme tehlikesi yaşamayan bir Erzurumspor olduğu kadar kendisini ligin ilk 5'i içerisine atmış, Play-Off'u garantilemiş bir Erzurumspor. Ligin son düzlüğünde de taraftarının desteğiyle şampiyon olmuş bir Erzurumspor."

Başkan Dal, tanıtım toplantısında geçtiğimiz hafta geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Dadaşlar Grubu tribün lideri Zafer Lömenler'e de rahmet diledi.

Kaynak: DHA

