Escrimcilerden iki bronz madalya

Spor

Macaristan ve Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvaları'nda milli eskrimciler, günü 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'de gerçekleştirilen turnuvada Ayşe Aksoy, Alara Atmaca, Elvin Gülışık ve Ada Küfeciler'den oluşan yıldız kızlar flöre takımı, üçüncülük müsabakasında Almanya'yı 45-37 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Sofya'da kılıç kategorisinde yapılan turnuvada mücadele eden milli sporcu Yiğit Ayaz da üçüncü oldu.