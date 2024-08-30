Esenler Erokspor, Gençlerbirliği\'ne 2-1 mağlup oldu

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ESENLER Erokspor, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Esenler Erokspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı. Ömer Tolga Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Sabri Öğe ile Arif Dilmeç üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Esenler Erokspor; Ege Baran Sahillioğlu, Oğuz Ceylan, Nzaba, Sakıb Aytaç, Mücahit Albayrak, Sefa Narin, Alper Karaman, Berkay Aydoğmuş, Fernandes, Mor Faye ve Catakovic 11'i ile çıktı. Konuk ekip Gençlerbirliği ise; Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Yasin Güreler, Etebo, Ensar Kemaloğlu, Mikail Okyar, Amilton, Rahman ve Djitte ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada penaltıdan Djitte ve 21'inci dakikada Rahman Buğra Çağıran kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü ise 38'inci dakikada Mor Faye'den geldi. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5'e çıkardı. Esenler Erokspor ise henüz puanla tanışamadı.